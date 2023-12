Sci di fondo, Tour de Ski maschile 2024. Johannes Klæbo è l’unica variabile indipendente

La XVIII edizione del Tour de Ski si disputerà in soli due Paesi, Italia e Svizzera. Situazione inedita, figlia della decisione della Fis di razionalizzare geograficamente il calendario. In realtà, nulla avrebbe vietato di avere una tappa in Germania, ma le dinamiche organizzative hanno portato a fare la spola tra il nostro Paese e quello elvetico.

Si comincerà con tre tappe a Dobbiaco (sprint a skating, gara distance contro il cronometro in alternato e inseguimento a tecnica libera); ci si sposterà a Davos per due gare (sprint a skating bis e inseguimento a tecnica classica), si chiuderà in Val di Fiemme con altre due competizioni (mass start in alternato, scalata del Cermis).

Alla luce di quanto visto sinora in stagione e dei precedenti recenti, tutti i favori del pronostico non possono che essere accordati a Johannes Høsflot Klæbo. Se starà bene, non ce ne sarà per nessuno. Viceversa, solo nel caso qualche bastone dovesse infilarsi nelle poderose ruote del vichingo, si potrà aprire la porta per tutti gli altri. Chi non condivide il passaporto con lui, però, sembra avere ben poche chance.

TOUR DE SKI MASCHILE – I DATI

Maggior numero di vittorie

4 – COLOGNA Dario {SUI} (2009, 2011, 2012, 2018)

Uomini in attività già vincitori del Tour de Ski

3 – KLÆBO Johannes H. {NOR} (2019, 2022, 2023)

2 – BOLSHUNOV Alexander {RUS} (2020, 2021)

1 – USTIUGOV Sergey {RUS} (2017)

Vittorie per nazione

6 – Norvegia

4 – Russia

4 – Svizzera

2 – Repubblica Ceca

1 – Germania

Miglior risultato italiano

3° POSTO – DI CENTA Giorgio, 2008

TOUR DE SKI MASCHILE, ALBO D’ORO

2007 : 1) ANGERER, 2) Legkov, 3) Østensen

2008 : 1) BAUER, 2) Sommerfeldt, 3) Di Centa

2009 : 1) COLOGNA, 2) Northug, 3) Teichmann

2010 : 1) BAUER, 2) Northug, 3) Cologna

2011 : 1) COLOGNA, 2) Northug, 3) Bauer

2012 : 1) COLOGNA, 2) Hellner, 3) Northug

2013 : 1) LEGKOV, 2) Cologna, 3) Vylegzhanin

2014 : 1) SUNDBY, 2) Jespersen, 3) Northug

2015 : 1) NORTHUG, 2) Belov, 3) Halfvarsson

2016 : 1) SUNDBY, 2) Krogh, 3) Ustiugov

2017 : 1) USTIUGOV, 2) Sundby, 3) Cologna

2018 : 1) COLOGNA, 2) Sundby, 3) Harvey

2019 : 1) KLÆBO, 2) Ustiugov, 3) Krüger

2020 : 1) BOLSHUNOV, 2) Ustiugov, 3) Klæbo

2021 : 1) BOLSHUNOV, 2) Manificat, 3) Spitsov

2022 : 1) KLÆBO, 2) Bolshunov, 3) Niskanen

2023 : 1) KLÆBO, 2) Krüger, 3) Holund

