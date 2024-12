Salto con gli sci: Pius Paschke superiore a tutti in qualificazione a Wisla, Alex Insam passa

Si è chiusa da poco la qualificazione della seconda gara del fine settimana in quel di Wisla. E a comandare è il leader attuale della Coppa del Mondo di salto con gli sci, vale a dire Pius Paschke. Il tedesco guida dopo aver messo a segno un eccellente salto da 132 metri, il più lungo della giornata e anche terminato con ottimo stile, che gli consente di arrivare a 145.8 con agio.

Dietro di lui parecchia lingua tedesca, a cominciare dal connazionale Andreas Wellinger, distante 4 punti e a sua volta in grado di precedere di 2 decimi l’austriaco Daniel Tschofenig. Chiude quarto a 140.6, con 128 metri, ma con il pollice in su a testimonianza di soddisfazione, Stefan Kraft: il più titolato degli austriaci precede il primo dei giapponesi, Ren Nikaido, a quota 139.5. Si tratta dell’unico ad avvicinare la misura di Paschke, con 131.5 metri.

In top ten anche lo svizzero Gregor Deschwanden, a 137.3 davanti al primo dei polacchi, Pawel Wasek, a 136.9. Da queste parti le misure sono quasi tutte simili, tra i 126.5 e i 128.5 metri; ottavo il norvegese Halvor Egner Granerud a 135.4, noni assiee a 134.5 gli austriaci Jan Hoerl e Maximilian Ortner.

Per l’Italia supera la qualificazione Alex Insam, che finisce con lo stesso punteggio di Simon Ammann (114.5 sia per l’italiano, che va fino a 117 metri, che per lo svizzero); fuori invece Francesco Cecon, 60° con 111 metri e 93.6 punti.