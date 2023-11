LIVE Sinner-De Minaur, Italia-Australia Coppa Davis in DIRETTA: secondo singolare già definito

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo singolare della Finale di Coppa Davis 2023 tra Italia e Australia. Il palcoscenico è il cemento indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, che ha ospitato tutte le sfide (dai quarti di finale in poi) delle Final Eight della massima competizione tennistica maschile globale per nazionali.

A meno di clamorosi colpi di scena o inconvenienti dell’ultima ora, saranno Jannik Sinner e Alex De Minaur a scendere in campo per il secondo match di giornata. Scelte quasi obbligate da parte di entrambi i capitani non giocatori per l’incontro che vede contrapporsi i singolaristi n.1 (in base alla classifica ATP) delle due compagini finaliste.

Filippo Volandri punta tutto sul n.4 al mondo e trascinatore della squadra azzurra a Malaga contro Olanda e Serbia, mentre Lleyton Hewitt schiererà con ogni probabilità il suo uomo di fiducia, spesso e volentieri grande protagonista con la maglia dell’Australia. I precedenti tra Sinner e De Minaur indicano un netto vantaggio dell’altoatesino, che ha vinto tutti e cinque gli scontri diretti ufficiali a livello ATP concedendo complessivamente un solo set.

Sinner-De Minaur, secondo singolare della Finale di Coppa Davis 2023 tra Italia e Australia, si disputerà al termine della prima partita di giornata (ancora incerti i nomi dei giocatori impegnati) che comincerà poco dopo le ore 16. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Joaquin Corchero/DPPI