Nicola Pietrangeli alza la Coppa Davis. L’Insalatiera nelle mani del capitano di 47 anni fa: la festa con Sinner e compagni

L’Italia ha conquistato la Coppa Davis 2023. Il capitano Filippo Volandri ha alzato al cielo il prestigioso, mitico e storico trofeo insieme a Jannik Sinner (mattatore assoluto tra quarti e finale, con tre vittorie in singolare tra cui quella contro Novak Djokovic e due affermazioni in doppio), Lorenzo Sonego (splendido in doppio insieme all’altoatesino), Matteo Arnaldi (decisivo nel primo singolare contro l’australiano Alexei Popyrin), Lorenzo Musetti e Simone Bolelli.

Il Bel Paese è tornato sul tetto del Pianeta a distanza di 47 anni dal primo e unico sigillo, ottenuto dalla storica formazione guidata dal capitano Nicola Pietrangeli a Santiago del Cile nel 1976. Proprio Nicola Pietrangeli è salito sul palco della premiazione insieme agli azzurri. Il 90enne, capace di vincere il Roland Garros nel 1959 e nel 1960 nonché numero 3 al mondo in quegli anni (ma ai tempi le classifiche erano stilate dai giornalisti e non dai computer con criteri oggettivi), ha alzato al cielo l’Insalatiera.

Si è trattato di un riconoscimento alla persona, all’uomo diventato simbolo del tennis tricolore e che giocato più partite di tutti in Coppa Davis (164, 78 vittorie in singolare e 42 in doppio). Lo splendido momento ha avuto luogo dopo che è suonato l’Inno di Mameli, ad aiutare Pietrangeli ad alzare il trofeo sono stati Volandri e i giocatori.

Foto: Lapresse