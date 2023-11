Panatta si sbilancia: “Se Sinner continua così, diventerà l’incubo di Djokovic e lo costringerà a ritirarsi”

L’Italia ha riportato la Coppa Davis a casa dopo 47 anni. A Malaga si è materializzata l’apoteosi di un gruppo mai così forte, trascinato dal leader Jannik Sinner, capace di vincere tutte e cinque le partite in cui è sceso in campo tra singolare e doppio. Il vero capolavoro era arrivato in semifinale contro la Serbia del n.1 al mondo Novak Djokovic, dopodiché l’atto conclusivo contro l’Australia si è rivelato quasi una formalità.

Chi la grande insalatiera la sollevò nel 1976 è Adriano Panatta, oggi commentatore tecnico della RAI. Nelle ultime settimane il 73enne non ha mai nascosto parole di grande stima nei confronti di Sinner: “Diventerà n.1 al mondo nel giro di due anni. Già nel 2024 potrebbe vincere uno Slam, penso gli US Open“.

Nel corso dell’ultima puntata della Domenica Sportiva, tuttavia, il vincitore del Roland Garros del 1976 si è spinto addirittura oltre: “Credo che Sinner, se lo batterà ancora 2 o 3 volte nel 2024, diventerà l’incubo di Djokovic e lo porterà a smettere. La storia insegna e si ripete: Borg ha smesso con l’arrivo di McEnroe, McEnroe si è ritirato quando è arrivato Becker“.

Secondo Panatta, il classe 2001 possiede delle qualità veramente uniche: “Per come colpisce, lo ritengo uno dei 4-5 migliori di tutti i tempi che io abbia mai visto. A volte diventa ingiocabile. E può ancora crescere molto“.