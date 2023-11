VIDEO Sinner e Berrettini: il toccante abbraccio per la vittoria della Coppa Davis

Rimarrà una delle immagini del trionfo dell’Italia a Malaga (Spagna). La Coppa Davis è tornata essere tricolore, a 47 anni di distanza dall’ultima volta. Jannik Sinner è stato il primattore indiscusso, colui che è stato in grado di trascinare l’intera squadra e a vincere anche contro chi sembrava imbattibile, Novak Djokovic.

Un gruppo animato da rispetto reciproco e stima come tra l’altoatesino e Matteo Berrettini. Il romano, impossibilitato a giocare per il suo infortunio alla caviglia, ha voluto comunque essere in Spagna per far sentire la sua presenza a tutta la squadra.

Uno che tiene alla maglia, come si suol dire, Matteo e così l’abbraccio alla fine della sfida vinta contro l’Australia con Sinner è la cartina di tornasole di questa settimana iberica. Due campioni che hanno saputo interpretare i propri ruoli in maniera perfetta e il risultato è arrivato.

Di seguito il video: