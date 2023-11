Coppa Davis 2023, Lorenzo Musetti: “È un sogno che si avvera. Siamo fortunati ad avere Sinner in squadra”

L’Italia del tennis conquista il tetto del mondo. A 47 anni di distanza dall’ultima volta, gli azzurri hanno vinto la prestigiosa Coppa Davis, al termine di una settimana ricca di spettacolo ed emozioni. Decisiva l’affermazione per 2-0 nella finale di oggi contro l’Australia, in virtù dei successi di Matteo Arnaldi e Jannik Sinner rispettivamente contro l’australiano Alexei Popyrin (per 7-5 2-6 6-4) e Alex De Minaur (6-3 6-0).

Tutti i componenti della squadra azzurra sono stati fondamentali in questo magnifico trionfo, o sul campo o fuori dando continuamente supporto ai compagni. Tra questi c’è anche Lorenzo Musetti, che dopo il successo odierno ha parlato davanti ai microfoni di Sky Sport: “Per me vincere questa Coppa Davis è un’emozione indescrivibile e il modo migliore per chiudere questa stagione un po’ difficile. La forza di questo gruppo è stata l’unione. È un sogno che si avvera. Abbiamo un gruppo che si è creato e ha delle basi per il futuro. Spero che questa sia la prima vittoria delle tante. Sicuramente è un momento indescrivibile. Forse per me è il miglior successo in carriera in termini di gioia”.

Il carrarino, che ha perso il suo unico incontro giocato in questa settimana a Malaga (contro il serbo Miomir Kecmanovic), ma che è comunque stato importante nel fare gruppo, ha poi lanciato un messaggio ai giovani che sognano di diventare i campioni del futuro: “I bambini e i ragazzi sono la miglior fonte di ispirazione che il mondo possa avere e credo che lottare per i propri sogni sia qualcosa di indescrivibile. Quindi dico di combattere sempre per i sogni perché così facendo prima o poi si avvereranno”.

Infine, non poteva mancare un commento sul numero 1 d’Italia Sinner: “Jannik veniva da un periodo fantastico. Le Finals gli hanno dato sicuramente una condizione mentale e fisica che ci è servita. È lui quello che ci ha dato l’aiuto in più ed è lui il protagonista di oggi. Siamo molto contenti di averlo in squadra e di sapere che ce l’avremo anche in futuro. Siamo fortunati”.

