Perché l’Italia è davvero Campione del Mondo di tennis? La dicitura della Coppa Davis e il premio ufficiale

“Davis Cup 2023 World Champions“. Questa è la dicitura ufficiale presente sul cartellone che ha contornato il podio dove gli azzurri sono saliti per alzare al cielo la Coppa Davis, uno dei trofei sportivi più iconici e storici in circolazione. “World Champions”, Campioni del Mondo. Non è un modo di dire, ma ufficialmente e con tutti i crismi del caso, l’Italia può definirsi Campione del Mondo di tennis.

Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli sono realmente Campioni del Mondo insieme al capitano Filippo Volandri: non è una licenza giornalistica o poetica, ma un titolo previsto dalla ITF per chi conquista l’Insalatiera. La squadra tricolore è la più forte in circolazione nel 2023, dopo aver battuto l’Australia in finale a la Serbia di Novak Djokovic in semifinale.

L’Italia è tornata sul trono del Pianeta a distanza di 47 anni dalla prima e unica volta. Nel 1976 fu la formazione guidata dal capitano Nicola Pietrangeli a trionfare a Santiago del Cile. Si tratta di un’apoteosi totale che rappresenta uno dei picchi più elevati della storia del sport italiano tout court e che entra di diritto nella mitologia assoluta alle nostre latitudini.

Foto: Photo LiveMedia/Andrea Rosito