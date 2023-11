Coppa Davis 2023, Simone Bolelli: “La più grande emozione della mia carriera”

Sopra Malaga “Il cielo è sempre più blu“, come recita la canzone di Rino Gaetano che fa da colonna sonora alla vittoria azzurra in Coppa Davis, prima che “Don’t stop me now” dei Queen prenda il sopravvento dopo la celebrazione del trionfo: l’Italia ha conquistato per la seconda volta la manifestazione.

Non è sceso in campo durante i tie disputati a Malaga, ma lo aveva fatto a Bologna, durante la fase a gironi delle Finals: Simone Bolelli è stato il quinto azzurro in Spagna, sempre annunciato in doppio ma poi lasciato a riposo in favore di Jannik Sinner, autentico mattatore per l’Italia.

Nelle interviste di rito prima della consegna dell’Insalatiera, il veterano azzurro Simone Bolelli afferma emozionato: “E’ la più grande emozione della mia carriera. Non ho giocato questi giorni ma sono felice di essere parte di questa squadra“.

Foto: LiveMedia/Andrea Rosito