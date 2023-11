LIVE Italia-Australia, Coppa Davis in DIRETTA: Arnaldi nel primo singolare o jolly Sonego?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del primo incontro di singolare valido per la finale della Davis Cup 2023 di tennis tra Italia ed Australia, competizione per Nazioni riservata alle formazioni maschili di scena a Malaga, in Spagna, giunta all’ultimo atto.

Dopo la vittoria di venerdì dell’Australia sulla Finlandia per 2-0, ieri è giunta quella dell’Italia per 2-1 sulla Serbia nella seconda semifinale: oggi ad aprire le danze sarà la sfida tra i numeri 2 delle selezioni. L’Italia potrebbe schierare uno tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, visto l’infortunio occorso ieri a Lorenzo Musetti.

Foto: LiveMedia/Andrea Rosito