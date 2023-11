Jannik Sinner: “Sofferto da Bologna, eravamo a un punto dall’eliminazione. Oggi alziamo la Coppa Davis”

L’Italia ha vinto la Coppa Davis 2023. Gli azzurri hanno sconfitto l’Australia per 2-0 sul cemento indoor di Malaga e sono così riusciti ad alzare al cielo la mitologica Insalatiera, il trofeo che viene assegnato a chi conquista la massima competizione tennistica per Nazionali. Il punto del successo è arrivato per mano di Jannik Sinner, che ha surclassato Alex de Minaur in due set dopo l’affermazione di Matteo Arnaldi contro Alexei Popyrin al terzo set.

Jannik Sinner ha espresso tutta la propria soddisfazione dopo aver consegnato al Bel Paese il punto del successo: “Siamo una squadra unita, ognuno di noi può essere contento. Abbiamo fatto un’ottima stagione, abbiamo sofferto da Bologna fino a qua. Finire così la stagione per tutti noi ci dà molta energia per ripartire per l’anno prossimo. Ci abbiamo tenuto tanto che Matteo venisse qui a sostenerci, possiamo solo ridere. C’è tanta emozione, abbiamo sentito tutti gli italiani venuti qui a Malaga, chi ha guardato in Italia. Sapevamo che era una cosa grande, abbiamo avuto la giusta mentalità“.

L’azzurro ha poi proseguito: “L’emozione è particolare e speciale, sapevamo che avevamo un ottimo gruppo. Siamo riusciti a mettere i pezzi insieme. La cosa più importante era far squadra, siamo tutti contenti di alzare questa Coppa molto speciale. Grazie a tutti gli italiani, al pubblico che ci ha creduto anche quando ci è andata male. Io ho portato tanta energia da Torino, abbiamo fatto ancora più gruppo. Ieri eravamo ad un punto dall’essere fuori e oggi alziamo la Coppa“.

Foto: LiveMedia/Andrea Rosito