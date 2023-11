Lorenzo Sonego: “Quando Arnaldi ha vinto, ho capito che la Coppa Davis era nostra. Sinner è umile”

Lorenzo Sonego ha alzato al cielo la Coppa Davis insieme al capitano Filippo Volandri, Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli. Il piemontese è stato decisivo nei doppi risolutivi giocati contro Olanda e Serbia insieme a Jannik Sinner, grazie a cui hanno ribaltato le sconfitte iniziali rimediate rispettivamente da Arnaldi e Musetti. Nella finale vinta contro l’Australia l’azzurro non è sceso in campo, visto che Arnaldi ha battuto Popyrin e poi Sinner ha liquidato de Minaur.

Lorenzo Sonego ha espresso tutta la propria soddisfazione dopo la premiazione ai microfoni di Sky: “Un’emozione incredibile. Avere Sinner ci ha dato tanta fiducia, condividere il campo con lui mi ha insegnato tanto. Sono emozioni incredibili che porterò sempre nel cuore. Jannik ci ha portato a dare qualcosa in più. Siamo due ragazzi molto semplici, lui ha questa grandissima umiltà, io con le persone umili mi sento molto a mio agio“.

Il piemontese ha poi proseguito: “Di sicuro c’è questo feeling, spero di averlo per tutta la vita. Quando Arnaldi ha chiuso quel match-point, ho capito che avremmo vinto la Coppa Davis. Jannik è una sicurezza per come sta giocando. De Minaur non ha mai mollato, ma Jannik non gli ha lasciato mai spazio. La qualità di Volandri? Avere dei giocatori fortissimi…Ha tenuto il gruppo unito, non è mai facile fare delle scelte con tanti giocatori così”.

Foto: Lapresse