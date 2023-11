L’Italia aveva rischiato di uscire nel girone in Coppa Davis! Dal baratro al trionfo totale!

L’Italia lo scorso anno al termine delle Finals 2022 di Coppa Davis, quando era uscita in semifinale per mano del Canada, poi campione, aveva ricevuto una wild card e si è ripresentata quest’anno direttamente nella prima fase a gironi delle Finali, nel Girone A ospitato a Bologna.

La sconfitta per 0-3 contro il Canada aveva messo subito spalle al muro l’Italia che, nonostante la successiva affermazione per 3-0 sul Cile, non era più padrona del proprio destino in quanto una vittoria del Cile per 3-0 sul Canada avrebbe estromesso gli azzurri dalla competizione. Il Canada invece vinse per 2-1 e l’Italia passò il girone al secondo posto.

Nei quarti di finale l’Italia avrebbe potuto incontrare i Paesi Bassi o la Gran Bretagna, ed il sorteggio ha opposto gli azzurri ai neerlandesi, sconfitti in rimonta per 2-1 al doppio decisivo. In semifinale altra vittoria in rimonta per 2-1 al doppio decisivo ai danni della Serbia, con Jannik Sinner che ha annullato nel secondo singolare tre match point consecutivi al serbo Novak Djokovic. Oggi l’apoteosi con la vittoria sull’Australia.

Foto: LiveMedia/Corrispondente Bologna