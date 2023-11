Pagelle Italia-Australia 2-0 Coppa Davis: Sinner senza limiti, Volandri ora avrà un nuovo compito

PAGELLE ITALIA-AUSTRALIA COPPA DAVIS 2-0

Matteo Arnaldi, 9: ottiene la vittoria della carriera con una determinazione feroce. Sbaglia tanto, tantissimo, il servizio non funziona, la prima non entra, nel secondo set si smarrisce completamente. Popyrin sembra avere qualcosa in più nel parziale decisivo, ma non si scompone mai, lotta su ogni punto, annulla ben 8 palle break e, non appena si presenta l’occasione, capitalizza il match point che, di fatto, ha regalato all’Italia la Coppa Davis. Un successo ottenuto con la consueta grinta che gli ha consentito di scalare il ranking sino alle porte della top40. Se riuscirà ad incrementare potenza e precisione in tutti i fondamentali, allora potrebbe compiere un ulteriore step. Ma intanto a 22 anni ha già una Coppa Davis in bacheca…

Jannik Sinner, 10 e lode: non giriamoci attorno, è il vero deus ex machina di questa Nazionale. Ha vinto tutti e cinque i match in cui è stato impiegato tra singolare e doppio. Oggi è sceso in campo con la pressione di dover vincere a tutti i costi per regalare alla nazione un trofeo atteso da 47 anni. Non ha mai vacillato o tremato, nemmeno per un istante, concedendo appena 3 games al malcapitato Alex De Minaur. Questa apoteosi rappresenta solo il trampolino di lancio verso traguardi sempre più ambiziosi. Sinner non ha limiti.

Filippo Volandri, 9: va detto che è il capitano dell’Italia oggettivamente e di gran lunga più forte degli ultimi 40 anni. Con Sinner vincere sembra quasi un obbligo, ma non è mai scontato. Ha il merito di aver creato un gruppo veramente coeso: non è un caso che Matteo Berrettini non faccia mai mancare la propria presenza anche quando indisponibile per problemi fisici. Ora avrà un compito arduo: mantenere alte le motivazioni e far sì che ogni anno questi ragazzi scelgano di sposare appieno la causa della Coppa Davis.