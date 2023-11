Coppa Davis 2023, Matteo Arnaldi: “Mi piace giocare sotto pressione, ringrazio Volandri per avermi scelto”

Oggi è stata una giornata storica per il tennis azzurro. Dopo 47 anni, l’Italia è infatti tornata a vincere la prestigiosa Coppa Davis. Si tratta di un risultato di immenso spessore, che è arrivato grazie a una settimana ricca di grandissime prestazioni da parte di tutti i nostri portacolori.

L’ultima impresa della cavalcata italiana è stata quella odierna: la squadra azzurra ha giocato una finale perfetta contro l’Australia e si è imposta con un netto 2-0 in virtù dei successi di Matteo Arnaldi e Jannik Sinner rispettivamente contro l’australiano Alexei Popyrin per 7-5 2-6 6-4 e Alex De Minaur per 6-3 6-0.

Dopo il grande trionfo, proprio Arnaldi si è presentato davanti ai microfoni di Sky Sport e ha espresso tutta la sua gioia: “Non so davvero cosa dire dopo questa vittoria. Devo ringraziare Filippo (Volandri, ndr) per la fiducia che ha avuto in me nel rimettermi in campo oggi. A me piace giocare sotto pressione, credo di averlo fatto vedere”.

L’italiano classe 2001 ha poi parlato della sua partita odierna contro Popyrin: “Oggi sicuramente non ho giocato il mio miglior match dell’anno, però sia nella sfida contro l’Olanda (dove ha perso contro Botic van de Zandschulp, ndr) sia oggi ho dato tutto quello che avevo. Sicuramente se non fosse stata la Davis non avrei portato a casa questa partita. Ora posso solo ringraziare Volandri e la squadra per avermi supportato per tutto l’incontro”.

Foto: LaPresse