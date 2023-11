Quando torna in campo Jannik Sinner? Ora preparazione invernale, i primi tornei verso gli Australian Open

La Coppa Davis fa calare il sipario sulla stagione 2023 del tennis, eccezion fatta per la coda riservata agli Under 21 delle Next Gen ATP Finals: finale di annata da incorniciare per Jannik Sinner, che però dopo il successo odierno può pensare già al 2024.

Sinner non sarà in campo nella United Cup 2024, che scatterà a fine dicembre, ma in preparazione agli Australian Open 2024, che quest’anno inizieranno di domenica, il 14 gennaio, potrebbe partecipare ad uno dei quattro tornei previsti nelle due settimane precedenti.

Dopo la preparazione invernale, infatti, l’azzurro, che lo scorso anno giocò il primo torneo giocato ad Adelaide e partito il 2 gennaio, indicativamente potrebbe prendere parte ad uno dei tornei che si concluderanno domenica 7 gennaio, ovvero gli ATP 250 di Brisbane ed Hong Kong.

Nella settimana successiva, quella immediatamente precedente gli Australian Open 2024, si giocherà invece ad Adelaide e ad Auckland: entrambi i tornei saranno di categoria ATP 250 e termineranno sabato 13, il giorno prima del via del primo Slam stagionale.

TORNEI GENNAIO 2024

31 dicembre-07 gennaio BRISBANE ATP 250

01-07 gennaio HONG KONG ATP 250

08-13 gennaio ADELAIDE ATP 250

08-13 gennaio AUCKLAND ATP 250

14-28 gennaio AUSTRALIAN OPEN

