DIRETTA F1, GP Monza 2021 LIVE: griglia di partenza e classifica Sprint Race, vince Bottas, Leclerc 6°

17.12: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

17.10: Una prestazione incolore di Hamilton, condizionato da una brutta partenza e domani dovrà inseguire. Inoltre vanno tenuto in debito conto i punteggi. Verstappen guadagna 2 punti su Lewis visti i piazzamenti odierni.

17.07: Buone notizie quindi per Max Verstappen che domani, per la penalità di Bottas, partirà in pole-position e per Hamilton ci sarà un quarto posto difficile da gestire in vista della gara domenica. Le Ferrari saranno in terza fila con Leclerc e Sainz, centrando alla fine l’obiettivo massimo di questo weekend.

17.04: Vince dunque il finlandese Valtteri Bottas (Mercedes) davanti a Max Verstappen (Red Bull) e a Daniel Ricciardo (McLaren). Male Hamilton solo quinto alle spalle di Lando Norris (McLaren), mentre Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto un sesto e settimo posto con la Rossa. Grande Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) in ottava piazza. Con questi risultati, però, va tenuto in debito conto che Bottas avrà una penalità e quindi domani in pole sarà Verstappen, mentre le Ferrari saranno in terza fila.

BANDIERA A SCACCHI!!!

1 Valtteri BOTTAS MercedesLEADER – –

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.325 – –

3 Daniel RICCIARDO McLaren+14.534 – –

4 Lando NORRIS McLaren+18.842 – –

5 Lewis HAMILTON Mercedes+19.958 – –

6 Charles LECLERC Ferrari+23.309 – –

7 Carlos SAINZ Ferrari+27.556 – –

8 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+30.632 – –

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+31.219 – –

10 Lance STROLL Aston Martin+37.809 – –

11 Fernando ALONSO Alpine+38.966 – –

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+40.653 – –

13 Esteban OCON Alpine+42.590 – –

14 Nicholas LATIFI Williams+44.820 – –

15 George RUSSELL Williams+45.979 – –

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+49.108 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+60.000 1

18 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+62.376 1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+63.180 1

20 Pierre GASLY AlphaTauri

18°/18 giri: entriamo nel giro finale!

17°/18 giri: Bottas pronto a conquistare il successo di questa Sprint Race: il finlandese ha un margine su Verstappen 1″963. Ricciardo 3° a 13″934, Norris a 17″230 e deve guardarsi da un Hamilton sempre più ingombrante negli specchietti. Leclerc e Sainz sempre sesto e settimo, Giovinazzi 7° e Perez 8°.

16°/18 giri: Bottas leader di questa gara sprint a precedere Verstappen di 2″272 e di 13″210 Ricciardo. Norris spinge per tenersi dietro Hamilton nella lotta per la quarta piazza, mentre Leclerc e Sainz sono sempre in sesta e settima piazza. Perez 9° si avvicina a Giovinazzi 8°, ma l’italiano dell’Alfa Romeo tiene botta.

15°/18 giri: Bottas si avvia a vincere questa Sprint Race avendo un margine di 2″166. Hamilton prova a mettere sotto pressione Norris, rischiando di perdere la Mercedes. Leclerc 6° e Sainz 7°, mentre Giovinazzi deve guardarsi per l’ottava posizione da Perez.

14°/18 giri. Bottas con 1″962 di margine su Verstappen, Ricciardo 3° a 11″279 a precedere Norris, Hamilton, Leclerc, Sainz, Giovinazzi e Perez sempre più vicino all’italiano. Ricordiamo che per la griglia di domani, vista la penalità di Bottas, sarà Verstappen in pole.

13°/18 giri: Bottas gestisce sempre la propria leadership, mentre Verstappen è molto attento per la seconda piazza. Ricciardo a 10″085 con 2″3 di margine su Norris, mentre Hamilton non riesce ad avvicinarsi al connazionale. Le Ferrari di Leclerc e Sainz sofffrono, ma sono sempre in sesta e settima piazza davanti a Giovinazzi, che deve guardarsi da Perez.

12°/18 giri: Bottas risponde a Verstappen e ora ha 1″911 su Verstappen. Ricciardo è terzo a 9″345 a precedere Norris, Hamilton, Leclerc, Sainz e Giovinazzi. Perez 9° si avvicina all’italiano, distante 2″.

11°/18 giri: Bottas leader, ma Verstappen si avvicina a 1″702, mentre Ricciardo è a 8″340. Seguono Norris a 10″506, Hamilton a 11″049, Leclerc a 14″266 e Sainz a 16″273 che perde un po’ di terreno e deve guardarsi da Giovinazzi.

10°/18 giri: Di seguito la classifica aggiornata:

9°/18 giri: Bottas sempre davanti con 2″100 su Verstappen e 7″499 su Ricciardo. Hamilton bloccato da Norris in quinta posizine, mentre Leclerc 6° perde terreno da Hamilton a 12″401 dal vertice, con 1″ di margine su Sainz.

8°/18 giri: Bottas porta a quasi 2″ il margine su Verstappen, mentre Hamilton prova ad avvicinarsi a Norris ma non riesce a prendersi la quarta piazza.

7°/18 giri: Le due Ferrari non tengono il ritmo delle McLaren e di Hamilton e Leclerc è a 1″4 da Hamilton.

6°/18 giri: Bottas scappa con un vantaggio di 1″643 su Verstappen, Ricciardo a 4″356. Norris 4° deve guardarsi da Hamilton sotto il secondo, mentre Leclerc 6° e Sainz 7° faticano a tenere il ritmo.

5°/18 giri: Bottas prova ad andar via con 1″569 di margine su Verstappen e 3″607 su Ricciardo. Hamilton cerca di marcare Norris per la quarta posizione, Leclerc e Sainz seguono da vicino il britannico.

4°/18 giri: Si riprende con Bottas davanti a Verstappen. Seguono Ricciardo, Norris, Hamilton, Leclerc, Sainz e Giovinazzi.

3°/giri: Bottas, Verstappen, Ricciardo, Norris, Hamilton, Leclerc, Sainz, Giovinazzi, Stroll e Perez in Top-10.

2°/18 giri: Safety Car in pista per l’uscita di pista di Gasly per via delle conseguenze dell’impatto.

1/18 giri: Ferrari in sesta e settima posizione con Leclerc e Sainz. Bene Ricciardo e Norris in terza e quarta posizione davanti a Lewis

1/18 giri: Bottas ha un ottimo spunto al semaforo e c’è Verstappen subito dietro. Hamilton decade in quinta posizione. Gasly e Ricciardo di toccano con il francese che va fuori in curva grande.

16.30: VIA AL GIRO DI FORMAZIONE!!!

16.29: Gomme medie per tutti, ma non per le McLaren di Norris e Ricciardo (soft).

16.27: Vedremo se tutti opteranno per la gomma soft, o se invece ci sarà qualcuno che monterà la gomma media. La Ferrari, ad esempio, può contare su di medium nuovi. La Rossa rischierà?

16.25: 5′ al via della Sprint Qualifying! Si prospettano 18 giri infuocati!

16.23. Per la Ferrari è stata una “qualifica” in linea con le attese e la quarta fila ottenuta non si può considerare una delusione. Si sapeva che sarebbe stato un fine settimana da correre in difesa per perdere meno punti possibile dalla McLaren. Non è stata una qualifica semplicissima specialmente per Leclerc che ha dovuto combattere con dei problemi in frenata. Nonostante questo, entrambe le macchine sono state portate nel top 10 e questa è sicuramente una nota positiva visto il disastro del 2020.

16.20: Bottas, ha fatto la differenza su Hamilton nei primi due settori mentre, in quello conclusivo, è stato più lento solo di pochissimi centesimi. Verstappen si è ben difeso ottenendo il terzo posto che, vedendo i tempi, non era poi così scontato vista la competitività della McLaren.

16.17: Valtteri Bottas è stato nominato “King of the speed” grazie alla prima posizione conquistata nelle “qualifiche” odierne. Il pilota finlandese partirà dalla prima posizione nella Sprint Qualifyng che determinerà la griglia di partenza di domenica. Nel duello per il titolo mondiale troviamo Hamilton in seconda posizione con Verstappen subito alle sue spalle.

16.14: Penalità che, invece, è stata inflitta a Valtteri Bottas. Per il finlandese, il più veloce in qualifica, il cambio è stato deciso dalla Mercedes prima del Q1 di venerdì. “Abbiamo notato un problema con la PU di Valtteri verso la fine della FP1 e non abbiamo avuto il tempo per indagare, quindi abbiamo deciso di montare una nuova PU finché c’era ancora tempo per farlo“, ha fatto sapere il team. Per Bottas penalità nella griglia di partenza del GP.

16.11: Ferrari ha confermato che sia Leclerc che Sainz stanno bene e sono pronti per prendere il via della sprint qualifying. Completate anche le riparazioni sulla vettura di Carlos dopo l’incidente in FP2.

16.08: Ricordiamo che prima della FP2 il team di Maranello ha deciso di sostituire il motore di Charles Leclerc dopo alcuni problemi ravvisati nel corso della giornata di ieri (gestione elettrica del freno motore). Sulla monoposto numero 16 è stata (ri)montata la Power Unit 1 e per questo il pilota monegasco non incapperà in una sanzione.

16.05: Attenzione alle McLaren, quarta e quinta con Lando Norris e Daniel Ricciardo, ottime sul dritto, mentre le Ferrari rincorrono dalla settima e ottava posizione con Carlos Sainz e Charles Leclerc.

16.02: Da quello che arriva da Monza le notizie sembrano buone sia per Leclerc che per Sainz che saranno al via della Sprint Race.

16.00: Le preoccupazioni, però, non si fermano qui, perchè Charles Leclerc è dovuto rientrare velocemente al box a pochi minuti dalla fine dell’ultima sessione di libere per un imprecisato motivo. A quanto pare il monegasco non è al massimo delle sue condizioni fisiche. Al momento, pare sia stato visitato da un medico e che si stia già riprendendo. Le ultimissime notizie dal paddock riportano che Leclerc è già rientrato al box, pronto per preparare la Sprint Qualifying.

15.57: Dopo l’incidente avvenuto durante la seconda sessione di prove libere, la FIA ha disposto ulteriori accertamenti sulle condizioni di salute di Carlos Sainz a circa un’ora di distanza dalla fine della sessione. I controlli sono stati effettuati presso il centro medico dell’Autodromo di Monza e i risultati permettono ai tifosi Ferrari di tirare un sospiro di sollievo: Sainz potrà prendere parte al resto del week-end italiano.

15.54: Le Mercedes scattano in prima fila e hanno tutte le intenzioni di piazzare la doppietta sulla pista brianzola, con Valtteri Bottas che partirà davanti a tutti, ma che domani sarà costretto a partire in ultima posizione dopo la sostituzione della sua Power Unit, con la quarta unità stagionale.

15.51: Alle ore 16.30, quindi, scatterà la Qualifying Race, che andrà a consegnare la pole position ufficiale del weekend monzese. Cosa dovremo attenderci dalla prova odierna?

15.48: Sul tracciato di Monza, quindi, torna in scena l’attesissima gara-sprint dalla lunghezza di appena 100 chilometri che, come vuole il regolamento, andrà a comporre la griglia di partenza della gara di domani.

15.45: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Qualifying Race del Gran Premio d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021.

Foto: Lapresse