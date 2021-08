LIVE F1, GP Belgio 2021 in DIRETTA: bene la Ferrari, classifica dei tempi. Piove, orario FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.34 Verstappen e le Mercedes sembrano un passo avanti alla concorrenza, mentre per il 4° posto è battaglia aperta almeno sul giro secco tra Gasly, Perez e le Ferrari. Questi sono al momento i valori in campo sull’asciutto, tuttavia la pioggia è sempre in agguato…

12.33 Hamilton è 18° a 3″ dalla vetta, ma di fatto non è ancora mai riuscito a completare un giro pulito con gomme soft. La forza della Mercedes va valutata dunque in base alle prestazioni di Bottas, molto rapido sul giro secco anche rispetto a Verstappen.

12.31 Di seguito la classifica finale delle FP1:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:45.199 5

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.164 4

3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.500 6

4 Charles LECLERC Ferrari+0.619 5

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.736 6

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.928 4

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.978 5

8 Lando NORRIS McLaren+1.137 3

9 Esteban OCON Alpine+1.298 3

10 Fernando ALONSO Alpine+1.413 3

11 Lance STROLL Aston Martin+1.450 6

12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.484 6

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.556 4

14 George RUSSELL Williams+1.573 4

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.729 4

16 Nicholas LATIFI Williams+1.902 4

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.926 4

18 Lewis HAMILTON Mercedes+3.025 5

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.506 3

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.860

12.29 Quasi tutti i piloti rientrano ai box per effettuare prove di partenza in uscita dalla pit-lane. FP1 ormai finita…

12.27 Ricordiamo che Valtteri Bottas dovrà scontare 5 posizioni di penalità in griglia per aver provocato l’incidente al via del GP d’Ungheria.

12.25 Pioggia sempre più insistente a 5 minuti dalla fine del turno. Vedremo se qualcuno proverà ugualmente un nuovo tentativo di time-attack.

12.24 Verstappen si migliora ulteriormente ma commette un piccolo errore nella chicane finale e resta alle spalle di Bottas per 164 millesimi. Molto bene nel frattempo Leclerc! 4° tempo a 619 millesimi dalla vetta.

12.23 Nel frattempo torna a piovigginare in alcuni punti del tracciato. Condizioni difficili adesso per andare a caccia della prestazione pura.

12.22 Gasly si conferma in grande fiducia a Spa e porta l’AlphaTauri in terza posizione a mezzo secondo dal crono di Bottas.

12.20 Verstappen non si migliora nel T3 e resta alle spalle di Bottas dopo il primo tentativo con gomme morbide. Nel frattempo Hamilton è stato rallentato da una Williams e non ha potuto completare il suo time-attack.

12.19 Arriva la prima risposta Mercedes!! Bottas alza l’asticella e firma un notevole 1’45″199 con gomma soft, rifilando 7 decimi a Verstappen con due mescole di vantaggio.

12.17 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

12.15 Sainz è il più veloce in pista su gomma soft ma non riesce a superare il crono di Verstappen per 30 millesimi. Buoni segnali comunque per la Rossa sul giro secco!

12.14 Gomma rossa anche per la Ferrari con Carlos Sainz, che fa segnare il miglior crono assoluto nel T1!

12.13 Ricciardo balza in seconda posizione con gomma rossa e fa meglio di Stroll e Latifi a parità di mescola, pagando comunque 7 decimi da un clamoroso Verstappen (su gomma hard).

12.11 Simulazione di qualifica con gomma morbida anche per Ricciardo, Alonso ed entrambe le Aston Martin.

12.09 La Williams anticipa i tempi ed effettua il primo time-attack del fine settimana con gomma soft. Latifi vola in seconda posizione a 1″1 dalla vetta, mentre Russell è al momento 13° a 2″ dal leader.

12.07 MOSTRUOSO VERSTAPPEN!!! 1’45″905 e oltre 1″ rifilato al compagno di squadra con gomma dura! L’olandese è tornato dalle vacanze con grandissima convinzione…

12.05 Davvero impressionante il gap a parità di condizioni tra Verstappen e Perez, con il messicano che accusa 7 decimi di ritardo dalla prima guida olandese.

12.04 Programma di lavoro differenziato tra Red Bull e Mercedes. Hamilton e Bottas stanno girando con un carico di carburante decisamente più elevato per lavorare in ottica gara.

12.03 Secondo tentativo e miglioramento di 4 decimi per Verstappen, che consolida il suo primo posto del turno in 1’46″423 davanti all’altra Red Bull di Sergio Perez.

12.02 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

12.00 Sainz si migliora ulteriormente e porta la Ferrari in seconda posizione provvisoria con 310 millesimi di gap da Verstappen a parità di mescola.

11.59 Strepitoso Verstappen! Miglior tempo in 1’46″879 al primo tentativo con la gomma più dura della gamma Pirelli!

11.58 Si lancia Max Verstappen per il primo giro di giornata con gomme dure sulla sua Red Bull. Attardate al momento le Mercedes, con Bottas 9° e Hamilton 11°.

11.57 Buon passo avanti di Sainz, che sale al 5° posto con gomma hard in 1’47″5 rifilando 3 decimi a Leclerc.

11.56 Leclerc è il secondo più veloce in pista tra i piloti che montano gomma dura, a testimonianza delle qualità della Ferrari in queste condizioni di pista fredda.

11.55 Ocon è attualmente al comando con l’Alpine in 1’47″2 davanti a Ricciardo, Stroll e Leclerc.

11.54 Ormai quasi tutti hanno già fatto registrare un tempo con gomme slick, mentre Verstappen sta ancora aspettando ai box prima di cominciare il suo run d’apertura.

11.52 Tempi ancora molto alti: per dare un riferimento, Bottas fu il più rapido nelle FP1 dell’anno scorso in 1’44″4.

11.50 Ricciardo porta la McLaren davanti a tutti in 1’49″0, ma la pista è in costante evoluzione e di conseguenza i tempi miglioreranno progressivamente.

11.48 Quasi tutti i piloti in pista montano gomma hard, mentre optano per la mescola media le Aston Martin, le McLaren, Ocon e Russell.

11.47 Vettel migliora di 8 decimi il tempo di Norris e si porta al comando con l’Aston Martin in 1’49″324. Pista adesso nuovamente affollata: si lanciano tutti con gomme slick.

11.45 Norris chiude il giro in 1’50″191 e fa segnare il primo riferimento cronometrico del weekend.

11.43 Norris si lancia con gomma media e si appresta a firmare il primo giro cronometrato valido del weekend. Nel frattempo esce dalla pit-lane anche Vettel con l’Aston Martin su gomma slick.

11.41 McLaren infatti passa alla gomme slick (compound C3) con Lando Norris. A breve cominceranno i primi run anche per tutte le altre squadre.

11.39 Riccardo Adami comunica via radio a Sainz che non è prevista pioggia per i prossimi 30 minuti. Buona notizia per tutti i team…

11.37 Vedremo chi sarà il primo ad azzardare le gomme slick in questa sessione. La pista è ibrida, con alcune zone umide e altre quasi completamente asciutte.

11.36 Dieci vetture sparse per il tracciato con gomme intermedie, anche se il grip sembra buono.

11.34 La Ferrari rompe gli indugi!! Sainz e Leclerc in pista con gomme intermedie per testare le condizioni dell’asfalto belga.

11.32 In questi minuti sta piovigginando a Spa-Francorchamps, ma l’asfalto sembra troppo umido per montare le slick.

11.31 La sessione è cominciata da un minuto, ma nessuno è ancora sceso in pista per saggiare le condizioni del tracciato.

11.30 SEMAFORO VERDE!!! Riparte il Mondiale di Formula Uno dopo la sosta estiva!

11.29 Condizioni meteo davvero complicate a Spa-Francorchamps per i primi 60 minuti di libere…

11.27 Il lay-out del tracciato belga dovrebbe sfavorire la Rossa, ma le basse temperature ed il meteo variabile potrebbero rimescolare le carte in tavola e consentire a Sainz e Leclerc di giocarsi qualcosa di importante.

11.25 Pioggia che potrebbe anche dare una mano alla Ferrari in questo weekend di gara. La scuderia di Maranello toccò proprio in Belgio l’anno scorso uno dei punti più bassi della sua storia, sprofondando nelle retrovie sin dalle prove libere e chiudendo fuori dalla top10 con entrambe le macchine sia in qualifica che in gara.

11.22 COLPO DI SCENA! Ha cominciato a piovere a Spa-Francorchamps! Le previsioni meteo non erano incoraggianti (per tutto il fine settimana) ed infatti già in FP1 si potrebbe girare con gomme da bagnato.

11.20 Max Verstappen non ha mai vinto in Belgio, dove vanta come miglior risultato due terzi posti (2018 e 2020), mentre Lewis Hamilton si è imposto in quattro occasioni ed ha centrato la bellezza di 6 pole position complessive in carriera a Spa.

11.17 In generale le temperature saranno basse per tutto il fine settimana, di conseguenza non sarà semplice portare le gomme d’asciutto in temperatura per poter spingere al massimo in un giro veloce.

11.14 Questo weekend il meteo svolgerà un ruolo cruciale: al momento la pista asciutta e le FP1 potrebbero disputarsi con gomme slick, ma la pioggia è sempre in agguato specialmente in vista delle FP2.

11.10 Questa invece è la graduatoria aggiornata del Mondiale costruttori:

1 MERCEDES 303

2 RED BULL RACING HONDA 291

3 FERRARI 163

4 MCLAREN MERCEDES 163

5 ALPINE RENAULT 77

6 ALPHATAURI HONDA 68

7 ASTON MARTIN MERCEDES 48

8 WILLIAMS MERCEDES 10

9 ALFA ROMEO RACING FERRARI 3

10 HAAS FERRARI 0

11.06 Di seguito la classifica del Mondiale piloti dopo 11 GP:

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 195

2 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 187

3 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 113

4 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 108

5 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 104

6 Carlos Sainz ESP FERRARI 83

7 Charles Leclerc MON FERRARI 80

8 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 50

9 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 50

10 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 39

11.02 L’anno scorso il GP del Belgio fu dominato dalle Mercedes ed in particolare da Lewis Hamilton, che centrò la pole position per poi imporsi davanti al compagno di squadra Bottas e alla Red Bull di Verstappen.

10.58 Si gareggia sulla magica pista di Spa-Francorchamps, la più lunga dell’intero campionato (7.004 metri), per il primo di tre weekend di gara consecutivi. Dopo il Belgio, si farà tappa in Olanda (3-5 settembre) e poi in Italia a Monza (10-12 settembre).

10.54 Riparte dunque questo fine settimana, dopo quasi un mese di pausa estiva, la fantastica sfida per il titolo iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il britannico della Mercedes si presenta nelle Ardenne con 8 punti di vantaggio sull’olandese della Red Bull.

10.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2021, dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Belgio 2021, valido come dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Riparte dopo quasi un mese di pausa la sfida per il titolo iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, divisi da soli 8 punti in favore del britannico della Mercedes.

L’olandese della Red Bull ha perso la leadership del campionato in occasione dell’ultimo GP prima della sosta estiva ed è quindi estremamente motivato per provare ad invertire (nuovamente) l’inerzia del Mondiale. Fondamentale come di consueto quest’anno il ruolo delle seconde guide Mercedes e Red Bull, con Valtteri Bottas e Sergio Perez chiamati ad un weekend solido per supportare i rispettivi team in ottica iridata.

Oltre alle due scuderie di riferimento della griglia, proveranno ad inserirsi nella battaglia per il podio anche Ferrari, McLaren, Alpine, AlphaTauri e Aston Martin dopo la rocambolesca gara di Budapest. Attenzione al fattore meteo, che potrebbe condizionare pesantemente lo svolgimento di tutto il weekend già a partire dalle prove libere odierne.

Si comincia alle ore 11.30 con il semaforo verde delle FP1 a Spa-Francorchamps, mentre la seconda sessione di libere scatterà alle ore 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

Foto: Lapresse