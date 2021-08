F1, il Mugello potrebbe sostituire il GP di Turchia: gli scenari e come cambia il calendario

Quasi a sorpresa il Mugello potrebbe rientrare nel calendario della massima formula. Il tracciato toscano ha l’occasione di accogliere la F1 dopo il GP d’Italia al posto dell’appuntamento di Istanbul, circuito presente come ‘riserva’ in caso di necessità.

La location turca, in caso di cancellazione, uscirebbe per per la seconda volta dai piani del calendario dopo aver preso il posto di Canada e Singapore. Il calendario è in continua evoluzione ed i limiti imposti dal Governo inglese potrebbero incidere sull’evento.

La Turchia è finita infatti nella ‘lista rossa’ del Regno Unito. I cittadini britannici, presenti in maggioranza in F1, si dovrebbero sottoporre ad una quarantena obbligatoria per rientrare a casa, una situazione scomoda che non può essere gestita.

Liberty Media guarda al Mugello e dal paddock di Spa-Francorchamps (Belgio) arrivano delle indicazioni chiare in merito a poche settimane dall’interessamento della F1 al tracciato di Losail. Il Qatar, tracciato che accoglie puntualmente la prima sfida del Motomondiale, ha l’opportunità di diventare una nuova location per il Mondiale che dovrebbe concludere il proprio calendario con le sfide di Jeddah (pista cittadina) ed Abu Dhabi.

Sono confermanti, invece, il GP negli Stati Uniti d’America ad Austin, il round brasiliano di San Paolo e la gara di Città del Messico. Il Mugello potrebbe inserirsi dopo l’appuntamento di Sochi (Russia) del 26 settembre o subito dopo il GP d’Italia che si svolgerà il 12 settembre a Monza.

Foto: LaPresse