F1, Ferrari danneggiata dalla farsa della FIA. Le Rosse pagano una qualifica disastrosa

Solo due punti e mezzo totali a referto e contro-sorpasso della McLaren al terzo posto del Mondiale. Questo è di fatto il bilancio della Ferrari al termine di un weekend decisamente negativo in quel di Spa-Francorchamps, anche se resta il rammarico per non aver potuto provare a raccogliere qualcosa di più importante in gara a causa delle odierne condizioni meteo avverse.

La pioggia incessante ha reso il Gran Premio del Belgio 2021 una vera e propria farsa, con la classifica ufficiale stabilita dopo due giri percorsi alle spalle della Safety Car. Il regolamento in questi casi assegna metà punteggio ai primi dieci classificati, di conseguenza la scuderia di Maranello porta a casa 2 punti con l’ottavo posto di Charles Leclerc e mezzo punto con la decima piazza di Carlos Sainz.

Un risultato al di sotto delle aspettative per la Rossa, reduce da due podi consecutivi prima della pausa estiva tra Silverstone e Budapest, con la McLaren che si è ripresa il terzo posto nella graduatoria a squadre grazie ai 6 punti ottenuti da Daniel Ricciardo (4°).

La casa emiliana paga a caro prezzo una qualifica disastrosa, in cui entrambe le macchine sono state eliminate in Q2 in condizioni di pista bagnata. Grazie alle disavventure altrui Leclerc e Sainz sono poi entrati in zona punti, ma il bottino conclusivo non è soddisfacente in attesa di fare tappa a Zandvoort e poi a Monza per il Gran Premio di casa.

