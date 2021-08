Un venerdì buono ma non eccezionale in casa Mercedes ed in particolare per Lewis Hamilton, battuto in entrambe le sessioni di prove libere dal compagno di squadra Valtteri Bottas ma di fatto molto vicino al miglior tempo assoluto di giornata siglato in FP2 dalla Red Bull di Max Verstappen a Spa-Francorchamps.

“Trovare il giusto bilanciamento qui è una grande sfida. Nelle FP1 ne abbiamo provato uno, ma poi abbiamo cambiato assetto nel pomeriggio. Il ritmo era comunque molto simile: provi una opzione, e sei il più veloce nel primo e terzo settore, ma il più lento nel secondo”, dichiara il britannico della Mercedes a fine giornata.

Di seguito il video di Lewis Hamilton ai microfoni di Sky Sport:

VIDEO LEWIS HAMILTON: “PISTA DIFFICILE PER IL BILANCIAMENTO”





Foto: LaPresse