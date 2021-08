Come si può commentare il Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, che sostanzialmente non si è disputato? Sul tracciato di Spa-Francorchamps oggi è stata la pioggia, battente e incessante sin dalle prime ore del mattino, a dominare la scena, rendendo impossibile gareggiare.

Dopo il primo tentativo di partenza alle ore 15.30, la gara ha vissuto due giri “farsa” alle ore 18.17 alle spalle della Safety Car, giusto per ufficializzare il successo di Max Verstappen (con la metà dei punti) e assegnare la metà dei punti previsti. Secondo Christian Horner, team principal della scuderia di Milton Keynes,

“È frustrante per squadre, piloti e soprattutto fan non aver potuto correre oggi, ma sfortunatamente le condizioni hanno fatto sì che, non importa quanto tempo abbiamo aspettato, non era sicuro farlo – sottolinea al sito ufficiale del team Red Bull – Tutti hanno fatto del loro meglio per provare a organizzare una gara e il merito deve andare a FIA e a Liberty Media che hanno fatto tutto ciò che era in loro potere e hanno aspettato fino a quando non è diventato impossibile. In definitiva, l’ottimo lavoro di Max in condizioni di qualifica difficilissime di ieri gli è valso la vittoria e ci ha permesso di ridurre il divario in entrambi i campionati. Ci sentiamo tutti un po’ freddi e bagnati, ma un grande merito va ai tifosi che hanno continuato a riempire le tribune oggi”.

Foto: LPS Antonin Vincent