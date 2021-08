Carlos Sainz è uno dei principali delusi della qualifica odierna. Lo spagnolo della Ferrari ha realizzato solamente il 13° tempo e sarà quindi costretto a scattare da una posizione molto difficile nella gara di domani. Peraltro, prendere il via da centro gruppo sta diventando l’abitudine per lui, escluso dalla top-ten in ogni GP dopo quello di Francia. Cionondimeno, l’iberico oggi è particolarmente amareggiato. Ecco quanto ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport F1.

“In questo momento non so spiegare cos’è successo, ma finora è stato un weekend complessivamente molto difficile. Faccio particolarmente fatica soprattutto sulla pioggia, perché non trovo grip. Con l’acqua ho avuto un ottimo feeling a Imola e per questa ragione mi aspettavo di essere molto competitivo sul bagnato. Invece qua, per qualche motivo, non riusciamo a mandare in temperatura le gomme anteriori e di conseguenza non possiamo andare forte. È una giornata dura. Queste sono condizioni che mi piacciono molto, ma non siamo andati bene”.

“Le condizioni saranno le stesse anche domani? Vedremo cosa succederà. Dobbiamo investigare e analizzare la ragione delle nostre difficoltà e trovare qualcosa di grosso per andare più forte sul bagnato. Se non ci dovessimo riuscire, allora in gara andremo come in qualifica. Sarà dura e rischiamo di finire fuori dalla top-ten. Per questo dobbiamo analizzare e dobbiamo inventarci qualcosa, dando del nostro meglio stasera e stanotte”.

Forse una gara sotto pioggia continua potrebbe aiutare? Le difficoltà sono state registrate solo con le intermedie? Il medesimo problema si è presentato anche con le full wet? “Non ho una risposta a questa domanda, semplicemente perché non abbiamo effettuato un numero sufficiente di giri con le full wet per saperlo. Purtroppo non abbiamo riscontri in tal senso”.

