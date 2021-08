Sul circuito di Spa-Francorchamps è andato in scena un pazzo GP del Belgio 2021. La gara del Mondiale F1 sarebbe dovuta iniziare alle ore 15.00, ma una violenta perturbazione si è abbattuta sul tracciato delle Ardenne e l’avvio della prova è stato progressivamente ritardato. Alle ore 18.00 la direzione di gara ha deciso di dare il via alle ore 18.17, con una gara della durata massima di un’ora di tempo.

I piloti si sono accodati alla safety car e hanno percorso un paio di giri, quelli necessari per assegnare almeno la metà dei punti in palio. A quel punto è stata esposta la bandiera rossa, le monoposto sono rientrate in pit-lane e si sono aspettati 30 minuti per ufficializzare l’ordine d’arrivo di una corsa che effettivamente non si è corsa: non c’erano le condizioni meteo necessarie per correre, è stata oggettivamente una farsa sportiva.

Max Verstappen ha vinto la gara in virtù della pole position conquistata ieri pomeriggio. L’alfiere della Red Bull ha così guadagnato 12,5 punti e ha accorciato le distanze da Lewis Hamilton in classifica generale, visto che il britannico ha concluso in terza piazza (7,5 punti): ora l’olandese si trova a due lunghezze di ritardo dal pilota della Mercedes. Il secondo gradino del podio odierno è stato occupato dal sorprendente britannico George Russell sulla modesta Williams.

Le Ferrari sono riuscite a raccogliere qualche punto grazie alle avversità altrui: le penalizzazioni di Lando Norris e Valtteri Bottas prima della gara e l’incidente di Sergio Perez nel giro di formazione hanno permesso a Charles Leclerc di chiudere all’ottavo posto e a Carlos Sainz di terminare in decima posizione. Daniel Ricciardo quarto con la McLaren davanti alla Aston Martin di Sebastian Vettel, alla AlphaTauri di Pierre Gasly e alla Alpine di Esteban Ocon. Fernando Alonso 11mo con la Alpine, Valtteri Bottas 12mo con l’altra Mercedes appena davanti ad Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo). Di seguito l’ordine d’arrivo del GP del Belgio 2021, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Spa-Francorchamps.

RISULTATO E CLASSIFICA GP BELGIO F1 2021

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 George RUSSELL Williams+2.198 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+3.518 1

4 Daniel RICCIARDO McLaren+5.951 1

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+7.894 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+10.275 1

7 Esteban OCON Alpine+11.791 1

8 Charles LECLERC Ferrari+13.217 1

9 Nicholas LATIFI Williams+15.634 1

10 Carlos SAINZ Ferrari+16.961 1

11 Fernando ALONSO Alpine+20.259 1

12 Valtteri BOTTAS Mercedes+21.946 1

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+23.530 1

14 Lando NORRIS McLaren+26.085 1

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+28.781 1

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+30.900 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+32.687 1

18 Lance STROLL Aston Martin+34.838 1

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+36.322 1

20 Sergio PEREZ Red Bull Racing+38.690 1

Foto: Lapresse