Una giornata non semplice per la Ferrari e, di conseguenza, anche per Carlos Sainz questo venerdì del Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Spa-Francorchamps, infatti, la vettura di Maranello ha messo in mostra enormi problemi a livello di sottosterzo, assieme alla consueta difficoltà nel produrre velocità sul dritto.

Lo spagnolo della Rossa ha concluso la sua FP2 all’undicesimo posto con il tempo di 1:45.517 con un distacco notevole di 1.045 secondi nei confronti del leader della giornata, Max Verstappen che, prima dell’incidente finale, aveva segnato un ottimo 1:44.472.

Secondo Carlos Sainz la situazione non è certo rosea, come conferma a Marca: “Finora la macchina non sta andando bene, dobbiamo vedere se possiamo migliorare il set up. Onestamente non sono del tutto a mio agio e ci sono un paio di cose. che dobbiamo migliorare. Le gomme? Più fa caldo, meglio le scaldiamo, quindi il freddo non ci aiuta”.

L’ex McLaren prosegue: “Siamo al livello dei primi 10, non come eravamo in Ungheria o Silverstone. Penso che la macchina sia un po’ strana, ma c’è ancora molto tempo per ritagliarsi un buon tempo domani in qualifica”.

