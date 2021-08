Un weekend sempre più simile a un calvario per la Ferrari. Tanta fatica a Spa-Francorchamps (Belgio), tappa del Mondiale 2021 di F1, per la Rossa nel corso di qualifiche condizionate dalla pioggia e dall’instabilità meteorologica. Entrambi i i piloti non sono riusciti a superare il secondo taglio del time-attack: in Q2 Charles Leclerc ha ottenuto l’undicesimo tempo (1’57”721), Carlos Sainz il tredicesimo (1’58”137). La penalità di cinque posizioni comminata a Valtteri Bottas permetterà ai due ferraristi di partire rispettivamente in decima e dodicesima piazza, ma poco cambia nella valutazione della prestazione.

La scuderia di Maranello non ha trovato il bilanciamento adeguato su questo circuito, con la SF21 che ha sofferto di grossi problemi di sottosterzo per l’incapacità di portare alla temperatura adeguata le gomme. Non si nasconde dietro un dito nella sua analisi Laurent Mekies, Racing Director del Cavallino Rampante.

“Una qualifica molto inferiore al nostro consueto livello in un fine settimana che, finora, si è dimostrato molto difficile per noi. Non siamo ancora riusciti ad esprimere tutto il potenziale della vettura, né sull’asciutto né sul bagnato, anche se la situazione è leggermente migliorata. In condizioni che mutavano molto velocemente come quelle di oggi non è mai semplice centrare il momento ideale per fare il tempo, mentre è sempre facile giudicare a cose fatte”, ha sottolineato Mekies.

“Detto questo, le somme di questo weekend le tireremo soltanto domani pomeriggio, dopo la bandiera a scacchi. Ci attende una gara molto dura, che presumibilmente si svolgerà in condizioni simili a quelle di oggi: sarà quindi prioritario cercare di lavorare con calma e sfruttare al meglio ogni opportunità che dovesse presentarsi“, ha chiosato il Racing Director della Ferrari (fonte: ferrari.com).

Foto: Florent Gooden / LPS