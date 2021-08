F1, gara 29 agosto: orario, programma GP Belgio 2021, tv, streaming, guida Sky e TV8

Domani, domenica 29 agosto, a Spa-Francorchamps andrà in scena un attesissimo Gran Premio del Belgio 2021, dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Riparte dopo quasi un mese di pausa estiva la sfida per il titolo iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, divisi attualmente da 8 punti in favore del britannico della Mercedes.

Domenica fondamentale soprattutto in casa Red Bull, che deve assolutamente invertire il trend negativo delle ultime tappe andate in scena prima della lunga sosta estiva. Proveranno inoltre ad inserirsi nella lotta per la vittoria anche altri come Ferrari, McLaren, Alpine, AlphaTauri e Aston Martin, sfruttando magari l’imprevedibilità del meteo sul magico tracciato di Spa.

Il Gran Premio del Belgio 2021, valido come dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula 1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre su TV8 sarà possibile seguire in chiaro la gara in differita dalle ore 19.00. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

Di seguito la programmazione televisiva completa per il GP Belgio 2021 di F1:

PROGRAMMA GP BELGIO F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Domenica 29 agosto

ore 10.40-11.25, F3, Gara 3, diretta

ore 15.00, F1, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Domenica 29 agosto

ore 19.00, F1, Gara, differita

Foto: Lapresse