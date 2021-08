Un venerdì buono ma non eccezionale in casa Mercedes ed in particolare per Lewis Hamilton, battuto in entrambe le sessioni di prove libere dal compagno di squadra Valtteri Bottas ma di fatto molto vicino al miglior tempo assoluto di giornata siglato in FP2 dalla Red Bull di Max Verstappen a Spa-Francorchamps.

“Trovare il giusto bilanciamento qui è una grande sfida. Nelle FP1 ne abbiamo provato uno, ma poi abbiamo cambiato assetto nel pomeriggio. Il ritmo era comunque molto simile: provi una opzione, e sei il più veloce nel primo e terzo settore, ma il più lento nel secondo”, dichiara il britannico della Mercedes a fine giornata.

“Poi provi un altro assetto e accade tutto l’opposto, trovare il giusto set-up è davvero complicato – ammette il sette volte campione iridato (fonte: Motorionline.com) – E’ difficile anche raccogliere dati con così poco tempo a disposizione, ma stiamo facendo del nostro meglio e almeno la pista è rimasta asciutta per la maggior parte del tempo”.

“Tutto sommato è stata una giornata decente, ma non sentivo la vettura, abbiamo certamente del lavoro da fare stanotte per risolvere la situazione. Il meteo giocherà un grande ruolo: se piove hai bisogno di più aderenza, ma se non ci fosse la pioggia resti piantato sul dritto. Dobbiamo essere davvero attenti con ogni cambiamento“, conclude Hamilton.

Foto: Lapresse