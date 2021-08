F1, previsioni meteo Spa: pioggia quasi certa sabato e domenica. Un vantaggio per Hamilton

Se la pioggia ha contraddistinto il venerdì del Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, il prosieguo del weekend di Spa-Francorchamps sarà…anche peggio! Le previsioni effettivamente, come si sapeva già da alcuni giorni, non lasciano troppe speranze. Di sole, sulle Ardenne, ne vedremo ben poco tra domani e domenica ma, come sempre, proviamo ad andare con ordine.

Domani gli ombrelli si dovrebbero aprire già nel corso delle prime ore della mattinata, ma le precipitazioni si intensificheranno in concomitanza con la FP3 delle ore 12.00, mentre stesso discorso anche per le qualifiche delle ore 15.00 che, a quanto pare, vedranno ancora pioggia e temperature attorno ai 16°. Passando alla domenica, infine, anche la gara sembra destinata ad essere disputata sul bagnato. La colonnina di Mercurio non valicherà i 15°, con la pioggia che si farà intensa proprio alle ore 15.00, ovvero in concomitanza con il via della gara di Spa.

Un quadretto ben poco incoraggiante, con il maltempo che la farà da padrone. Per questo motivo, chi sarà favorito da questo scenario? Vedendo i precedenti in questa condizione, ovviamente, Lewis Hamilton non è certo dispiaciuto di qualifiche e gare sul bagnato, ma anche Max Verstappen ha spesso dimostrato di saper domare anche le condizioni più complicate, come nel celebre Gran Premio del Brasile del 2016, nel quale mise in mostra sorpassi sensazionali con le Full Wet.

Quella gara di Interlagos, tuttavia, la vinse proprio il sette volte campione del mondo, che sa di avere tra le mani una ottima chance domenica. La sua W12 è cresciuta in maniera esponenziale come si è visto e ora sembra tornata la vettura da battere. Dalla sua, però, Max Verstappen ha una RB16B dominante nel T2, ovvero il settore misto, sintomo che il suo carico aerodinamico sia eccellente. Una possibilità anche in caso di pioggia. Perchè no? Il Gran Premio del Belgio, con molta probabilità, metterà di nuovo di fronte i due contendenti. Chi sarà il migliore sotto la pioggia di Spa?

Foto: LPS Antonin Vincent