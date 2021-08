F1, GP Belgio 2021. Max Verstappen avvelenato, sogna la rivincita su Lewis Hamilton nella prima gara di casa

L’obbligatorio ozio estivo della Formula Uno è prossimo alla conclusione. Dopo tre weekend lasciati liberi, il Circus sta per tornare in azione con uno dei suoi appuntamenti più iconografici, poiché nell’imminente fine settimana si gareggerà a Spa-Francorchamps, dove andrà in scena il Gran Premio del Belgio.

La gara delle Ardenne e la prima di casa per Max Verstappen, che pur essendo olandese, è figlio di una belga. Il ventitreenne del Limburgo avrà sicuramente il dente avvelenato dopo quanto accaduto tra Silverstone e l’Hungaroring. Infatti Super Max aveva costruito un vantaggio di 32 punti su Lewis Hamilton, ma li ha visti evaporare nell’arco di due GP a causa di incidenti generati da altri in cui lui è rimasto coinvolto. Anzi, il britannico è stato la causa del primo botto, dal quale però è incredibilmente uscito indenne, sfruttando viepiù la sua proverbiale buona sorte.

Così, nel giro di due gare, da un +32 Verstappen si è passati a un +8 Hamilton, che ora viene indicato da tutti come il favorito numero uno per la conquista del titolo. Attenzione però, perché siamo solo al giro di boa della stagione. Di gare se ne sono disputate undici e, nelle intenzioni di Liberty Media, dovranno essercene altre dodici. Si vedrà se sarà possibile arrivare al gran totale di ventitré previsto a inizio anno, oppure se il numero complessivo di eventi calerà leggermente. Di sicuro c’è che bisognerà percorrere ancora tanti chilometri e, come si è potuto ammirare a luglio, la situazione può cambiare repentinamente nell’arco di un paio di weekend. Al momento, dunque, il titolo va considerato in bilico.

Lontana da queste logiche, la Ferrari è andata in ferie ringalluzzita dai due podi conquistati tra Silverstone e l’Hungaroring, nonché dal fatto di aver appaiato la McLaren al terzo posto nel Mondiale costruttori. La Scuderia di Maranello è in piena bagarre per l’ottenimento del gradino più basso del podio nella graduatoria riservata ai team, ma probabilmente l’obiettivo principale da qui a fine anno è la conquista di una vittoria. Traguardo difficile, ma non impossibile. D’altronde se ci sono riusciti Esteban Ocon e l’Alpine, perché non uno tra Carlos Sainz e Charles Leclerc?

MONDIALE PILOTI (11/23 GP)

195 – Lewis HAMILTON (Mercedes)

187 – Max VERSTAPPEN (Red Bull)

113 – Lando NORRIS (McLaren)

108 – Valtteri BOTTAS (Mercedes)

104 – Sergio PEREZ (Red Bull)

83 – Carlos SAINZ Jr. (Ferrari)

80 – Charles LECLERC (Ferrari)

50 – Pierre GASLY (Alpha Tauri)

50 – Daniel RICCIARDO (McLaren)

39 – Esteban OCON (Alpine)

MONDIALE COSTRUTTORI (11/23 GP)

303 – MERCEDES

291 – RED BULL-Honda

163 – FERRARI

163 – MCLAREN-Mercedes

77 – ALPINE-Renault

68 – ALPHA TAURI-Honda

48 – ASTON MARTIN-Mercedes

10 – WILLIAMS-Mercedes

3 – ALFA ROMEO-Ferrari

Foto: La Presse