Ancora un sabato amaro per Charles Leclerc e la Ferrari. Le due vetture del Cavallino Rampante, infatti, si sono fermate già nel Q2, concludendo anzitempo le proprie qualifiche del Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Il monegasco si è fermato in undicesima posizione a 227 millesimi da Daniel Ricciardo, decimo e salvo, mentre Carlos Sainz ha fatto addirittura peggio, chiudendo 13°.

La strategia della Q2 non è andata nella giusta maniera, con la Ferrari che ha richiamato il pilota nativo di Montecarlo per il cambio gomme proprio quando stava tornando la pioggia battente. Un ennesimo passo falso che proprio non ci voleva e che, sentendo il team radio di Charles Leclerc, lo ha fatto infuriare, urlando un “ne parleremo ai box..”.

“Colpa dell’adrenalina delle qualifiche – smorza subito ogni polemica il monegasco ai microfoni di Sky Sport – Ero ovviamente deluso e ho esagerato, perchè sono convinto che il Q3 fosse alla nostra portata. Lo dico perchè abbiamo lavorato tantissimo dopo la FP3 e la vettura era migliorata, abbiamo cercato, in qualche modo, di invertire un trend che non ci stava piacendo. Nella Q2, come si è visto, non ha pagato montare un set di intermedie così presto, per poi andarle a cambiare in quel momento perchè, appena arrivato ai box, ho intuito che stesse tornando la pioggia battente. Succede, parlare a cose fatte è sempre facile”.

La SF21 era molto scarica a livello aerodinamico e poco indicata per il bagnato. Come mai? “Vediamo domani in gara se sarà una scelta sbagliata. Se, come speriamo, sarà asciutto, potremo sfruttare questo bilanciamento e, di conseguenza, rimontare diverse posizioni. Le condizioni che ci attendiamo, tuttavia, saranno ancora variabili con sole, pioggia, e tanta incertezza. Speriamo di avere un pizzico di fortuna in più rispetto all’inizio della stagione e, nel caso, potremo fare anche una buona gara”.

Foto; LPS Antonin Vincent