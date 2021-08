Oggi gli appassionati di Formula Uno andranno in brodo di giuggiole. Accade sempre quando si corre su un tracciato come quello di Spa-Francorchamps, uno dei più iconografici e amati da parte sia dai piloti che dai tifosi. D’altronde qui si respira storia in ogni curva e l’appuntamento è diventato un classico del Circus. Cosa possiamo aspettarci dall’edizione 2021? Probabilmente un GP in cui può accadere di tutto.

Già, perché tra venerdì e sabato l’unica costante del meteo è stata la variabilità. Rovesci continui si sono alternati a finestre di Sole e asciutto con una rapidità sconcertante. Le previsioni affermano che la giornata odierna non farà eccezione, dunque attendiamoci una gara destinata a cambiare volto a più riprese. Sarà fondamentale azzeccare il momento giusto in cui cambiare gomme, così come evitare di commettere errori di guida.

Niente di meglio di un Gran Premio imprevedibile per gettare ulteriore benzina sul fuoco sulla già infuocata lotta per il titolo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. L’olandese scatterà dalla pole position, mentre il britannico partirà alle sue spalle, in terza posizione. A fianco del ventitreenne neerlandese ci sarà George Russell, che ha clamorosamente issato la sua Williams in prima fila. Assisteremo a un assaggio di 2022, quando il ventitreenne inglese dovrebbe salire su una Mercedes? Vedremo, di certo c’è che l’alfiere del team di Grove spera vivamente in un GP bagnato e folle allo scopo di restare al vertice.

In casa Ferrari, invece, si prega per l’asciutto. Le Rosse scatteranno a centro griglia e hanno un disperato aiuto da parte del meteo. Si è deciso di puntare forte sul bel tempo, scaricando le ali delle SF21. Una scommessa che ieri non ha dato i frutti sperati, poiché Leclerc e Sainz si sono trovati a guidare monoposto con le gomme anteriori fredde quanto dei calamari surgelati. Però è oggi che verranno assegnati i punti. Bisognerà stare attenti alla Source, spesso fonte di incidenti soprattutto nella pancia del gruppo, e soprattutto invocare un enorme aiuto da parte della fortuna. I metereologi affermano che le possibilità di precipitazioni sono attorno al 90%…

MONDIALE PILOTI (11/22 GP)

195 – Lewis HAMILTON (Mercedes)

187 – Max VERSTAPPEN (Red Bull)

113 – Lando NORRIS (McLaren)

108 – Valtteri BOTTAS (Mercedes)

104 – Sergio PEREZ (Red Bull)

83 – Carlos SAINZ Jr. (Ferrari)

80 – Charles LECLERC (Ferrari)

50 – Pierre GASLY (Alpha Tauri)

50 – Daniel RICCIARDO (McLaren)

39 – Esteban OCON (Alpine)

MONDIALE COSTRUTTORI (11/22 GP)

303 – MERCEDES

291 – RED BULL-Honda

163 – FERRARI

163 – MCLAREN-Mercedes

77 – ALPINE-Renault

68 – ALPHA TAURI-Honda

48 – ASTON MARTIN-Mercedes

10 – WILLIAMS-Mercedes

3 – ALFA ROMEO-Ferrari

Foto: La Presse