F1, risultati e classifica FP2 GP Belgio: Max Verstappen precede di un soffio le Mercedes, lontane le Ferrari

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021 non ha lesinato in fatto di emozioni. Sul tracciato di Spa-Francorchamps il turno ha preso il via con l’asfalto bagnato ma, subito dopo pochi minuti, si è asciugato ed i piloti hanno potuto spingere.

Il più veloce è risultato il solito Max Verstappen, che nel T2 domina con il suo carico aerodinamico, mentre nel T1 e T3 le Mercedes rispondo presenti. Valtteri Bottas ha chiuso al secondo posto a 41 millesimi, terzo Lewis Hamilton a 72. Bene ancora una volta le Alpine, con Fernando Alonso quarto, e l’Alpha Tauri, con Pierre Gasly quinto.

Nel finale doppia bandiera rossa per due “botti”, sempre in uscita da Les Combes, per Charles Leclerc e Max Verstappen. Giornata nera per la Ferrari, con entrambi i piloti fuori dalla top10, con una SF21 che soffre terribilmente di sottosterzo. Di seguito la classifica della FP2 del Gran Premio del Belgio.

CLASSIFICA FP2 GP BELGIO 2021 – F1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:44.472 3

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.041 6

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.072 4

4 Fernando ALONSO Alpine+0.481 3

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.493 4

6 Lance STROLL Aston Martin+0.708 4

7 Esteban OCON Alpine+0.830 3

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.864 5

9 Lando NORRIS McLaren+0.914 4

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.932 3

11 Carlos SAINZ Ferrari+1.045 4

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.286 3

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.317 3

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.495 5

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.646 3

16 Nicholas LATIFI Williams+1.726 5

17 George RUSSELL Williams+2.193 4

18 Charles LECLERC Ferrari+2.364 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.863 3

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.057

Foto: LPS Antonin Vincent