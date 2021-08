Una giornata molto difficile per Lando Norris. Il pilota britannico della McLaren è stato protagonista di un brutto incidente nel corso delle qualifiche del GP del Belgio, round del Mondiale 2021 di F1, sulla pista bagnata di Spa-Francorchamps.

La pioggia ha reso particolarmente infido l’asfalto e l’alfiere del team di Woking ha visto infrangere i propri sogni di gloria contro le barriere tra Eau Rouge e Raidillon, danneggiando in maniera importante la monoposto. Per sua fortuna nessuna conseguenza fisica sul crash come lui stesso ha confermato alcune ore dopo.

Gli esami radiografici infatti a cui si è sottoposto Lando hanno escluso lesioni o fratture: “Prima di tutto voglio dire che sto bene. Sono un po’ ammaccato perché l’impatto è stato forte. Sono pronto a correre domani, anche se mi dispiace molto per come sia andata. Avevo ottime sensazioni e credo che avrei potuto lottare per la pole-position. Voglio comunque ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini in quei momenti, in primis i commissari di pista che mi hanno soccorso con prontezza“, le parole di Norris (fonte: sito ufficiale McLaren).

Ironia della sorte, il britannico dovrà scontare una penalità di cinque posizioni in griglia per la sostituzione del cambio danneggiato sulla sua macchina e quindi sarà al via in quattordicesima piazza.

Foto: LaPresse