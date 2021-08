F1, GP Olanda 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 3-5 settembre

Dopo il ritorno in pista avvenuto con il Gran Premio del Belgio, la ripartenza dopo le vacanze estive del Mondiale di Formula Uno 2021 prosegue senza soluzioni di continuità. Dallo splendido scenario di Spa-Francorchamps ci si sposterà di pochi chilometri, dato che si passerà a Zandvoort, per il rientrate Gran Premio d’Olanda.

Un gradito ritorno per questa gara che mancava dal calendario del massima serie del motorsport addirittura dal 1985. L’ultima edizione, dopotutto, è stata vinta da Niki Lauda, dopodichè Zandvoort è andata in archivio. Doveva rientrare nella scorsa annata, ma la pandemia ha rovinato i piani.

A questo punto tutto è pronto per il grande ritorno del Gran Premio d’Olanda che attende una marea oranje per sospingere verso la vittoria l’idolo di casa Max Verstappen. Sarà un appuntamento davvero da non perdere, con emozioni a non finire, grazie ad una pista unica nel suo genere, grazie anche alla tanto attesa curva sopraelevata con ampio banking.

IN TV – Il fine settimana del Gran Premio d’Olanda sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport1 (201). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili le differite di qualifiche e gara. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP OLANDA 2021 – F1

Venerdì 3 settembre

Ore 11.30-12.30 Prove libere 1

Ore 15.00-16.00 Prove libere 2

Sabato 4 settembre

Ore 12.00-13.00 Prove libere 3

Ore 15.00-16.00 Qualifiche

Domenica 5 settembre

Ore 15.00 Gran Premio d’Olanda

Foto: Lapresse