DIRETTA MotoGP, GP Francia LIVE: orari FP3 e qualifiche su TV8. Valentino Rossi insegue la Q2

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans i piloti e le squadre dovranno spingere al massimo per garantirsi una posizione privilegiata domenica e non lasciare nulla di intentato.

Sulla pista francese le aspettative non mancano e il risultato finale è incerto. La prima giornata di prove libere, condizionata dai “capricci” meteorologici, è stata all’insegna dell’incertezza e non sarà semplice per i piloti trovare la quadra. Le Yamaha ufficiali del padrone di casa Fabio Quartararo e dello spagnolo Maverick Vinales hanno fatto vedere un gran bel passo, ma attenzione alla Ducati Pramac del transalpino Johann Zarco, spinto da grandi motivazioni in questo fine-settimana.

Cercheranno di farsi trovare pronte le due Rosse ufficiali guidate da Francesco “Pecco” Bagnaia e da Jack Miller. “Pecco”, leader del campionato prima di questa prova iridata, dovrà recuperare terreno quest’oggi, visto che ieri non è riuscito a mettere insieme un giro pulito, concludendo al di fuori della top-10 della classifica combinata.

Per quanto riguarda la Yamaha Petronas, Franco Morbidelli e Valentino Rossi possono ritenersi soddisfatti di questi primi passi: il “Morbido”, pur girando poco, ha un buon feeling con la M1 su questa pista e si sente in grado di lottare per le posizioni di vertice; per il “Dottore” l’obiettivo è la top-10 nella graduatoria combinata in modo da potersi garantire la qualificazione alla Q2 del time-attack e quindi iniziare la gara domenicale da una posizione più dignitosa.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP3 alle ore 09.55, mentre la FP4 a precedere le qualifiche (ore 14.10) è prevista alle ore 13.30. Buon divertimento!

