Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata ufficiale di gara della Prada Cup 2021, in corso di svolgimento nella baia di Auckland (in Nuova Zelanda). Grandissima attesa nel golfo di Hauraki per le prossime due regate di Round Robin delle Challenger Series, valevoli per la qualificazione alle Finali dell’America’s Cup 2021 contro i padroni di casa e campioni in carica di Emirates Team New Zealand.

Dopo una giornata inaugurale caratterizzata dal doppio successo a sorpresa di Ineos Team UK (e dal ricorso vinto da parte di Luna Rossa sull’irregolarità della barca inglese), il day-2 prevede in apertura di programma il match Luna Rossa Prada Pirelli-American Magic e a seguire il rematch dello scontro diretto tra statunitensi e britannici. Quella tra italiani e americani si profila già una regata estremamente importante in ottica qualificazione diretta alla finale di Prada Cup (riservata al primo classificato della fase a gironi), infatti chi uscirà sconfitto dalla contesa terminerà il primo Round Robin (sui quattro totali) fermo a quota 0 punti con due k.o. in altrettanti incontri disputati.

Si comincia stanotte alle ore 3.15 con la sfida tra Luna Rossa e American Magic, mentre a seguire ci sarà spazio per il secondo scontro diretto della manifestazione tra britannici e americani. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale notturna dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del cammino di Luna Rossa nella 36ma Coppa America di vela: buon divertimento!

Foto: Luna Rossa Press