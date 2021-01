Prada Cup, Ineos irregolare: deve pagare una multa! Luna Rossa ha vinto il ricorso

Luna Rossa ha vinto due volte durante la seconda giornata della Prada Cup: la prima è in acqua, dove ha travolto American Magic conquistando il primo successo nella competizione; la seconda è a terra, perché la giuria ha accolto il ricorso che il sodalizio italiano aveva presentato al termine della giornata di ieri, protestando per il tanto discusso outhaul di Ineos, contro cui l’imbarcazione tricolore aveva perso per 28” all’esordio.

Il comunicato è molto chiaro: “La Giuria Internazionale AC36 ha preso la sua decisione riguardo alla “Dichiarazione di non conformità” presentata da Luna Rossa contro Ineos Uk in relazione ad apparenti aperture intenzionali nella loro randa che violano la regola 18.1. Il report del Comitato di Misurazione ravvisa che Ineos Uk ha corso le gare 1 e 2 non rispettando la regola di classe. Dopo aver consultato il direttore della regata si è stabilito che la non conformità non aveva migliorato le prestazioni della barca e non ha avuto un effetto significativo sul risultato delle regate. La giuria ha punito Ineos Uk con una multa di 5.000 dollari da pagare all’ente di beneficenza Sir Peter Blake Trust“. Si tratta di circa 4.140 euro, cifra modesta ma è il risultato in “tribunale” a essere importante.

Luna Rossa ha dunque vinto il ricorso e infatti oggi Ineos si è presentata in acqua col “buco” tappato, riuscendo comunque a sconfiggere American Magic e a conquistare la terza vittoria consecutiva, confermandosi in testa alla classifica generale. I risultati di ieri sono confermati. E stanotte è previsto il secondo confronto tra Luna Rossa e i britannici… Ne vedremo delle belle.

Foto: Luna Rossa Press