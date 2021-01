Prada Cup 2021: Luna Rossa a caccia del riscatto contro Patriot nel day-2, seconda sfida Ineos-American Magic

La Prada Cup 2021 non è certo cominciata nel migliore dei modi per i colori azzurri, con la sconfitta di Luna Rossa Prada Pirelli contro Ineos Team UK nella prima giornata di Round Robin, ma nella notte italiana tra venerdì 15 e sabato 16 gennaio ci sarà subito una possibilità di riscatto per tornare pienamente in corsa per il primo posto in classifica. Il day-2 delle Challenger Series prevede infatti in apertura di programma (ore 3 italiane, 15 locali) la sfida tra Luna Rossa e American Magic, mentre a seguire andrà in scena la rivincita del match Ineos Team Uk-American Magic.

Quella tra italiani e americani si profila già una regata estremamente importante in ottica qualificazione diretta alla finale di Prada Cup, infatti chi uscirà sconfitto dalla contesa terminerà il primo Round Robin (sui quattro totali) fermo a quota 0 punti con due k.o. in altrettanti incontri disputati. Uno scenario davvero difficile da ribaltare, anche se non mancherà comunque il tempo per provare a cambiare marcia e tornare in lizza anche per il primato del raggruppamento nelle 6 sfide successive. Per quanto visto nel day-1, Luna Rossa sembra sulla carta leggermente più competitiva e veloce di Patriot in condizioni di vento medio (per domani le previsioni aggiornate parlano di una brezza leggera sui 10 nodi), ma la partenza sarà come di consueto cruciale per l’andamento della gara.

James Spithill e Francesco Bruni (timonieri del team italiano) non potranno commettere errori nella fase di pre-start, in modo da poter controllare con maggiore tranquillità il Match Race senza dover rincorrere fin dal primo lato di bolina. Fari puntati ad Auckland anche sulla prima regata del secondo Round Robin, con American Magic chiamato ad una risposta importante dopo la bruciante sconfitta rimediata proprio contro Ineos nella regata inaugurale della manifestazione. Dean Barker e compagni vanno a caccia della rivincita per dimostrare di non essere diventati improvvisamente la terza forza in campo di questa Prada Cup, dopo essere stati designati dai bookmakers come i favori della vigilia alla luce dell’ottima impressione destata nelle World Series di dicembre.

Foto: Press Luna Rossa