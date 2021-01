Nella notte italiana è proseguita l’edizione 2021 della Prada Cup di vela, con le imbarcazioni che hanno continuato nel round robin che ha visto scattare la lotta a tre per il posto da sfidante contro Team New Zealand per l’America’s Cup. Luna Rossa ha battuto American Magic ed a fine regata ha parlato il randista del consorzio italiano, Pietro Sibello.

“Oggi una regata in condizioni molto difficili, condizioni di vento leggero, con vento da terra, quindi soprattutto verso la boa di bolina era molto rafficato, ma allo stesso tempo c’erano molti buchi di vento, dove non si riusciva addirittura a fare foiling, quindi siamo stati bravi a tenere la calma nelle condizioni difficili e a trovare le raffiche giuste per ripartire“.

“Soprattutto nel secondo giro diciamo che abbiamo preso un buon ritmo, siamo stati molto bravi a fare le manovre nei momenti giusti, a tenerci dalla parte giusta del campo, quindi un ottimo lavoro anche da parte dei grinder, che hanno fatto molta fatica oggi, perché c’erano condizioni in cui c’era bisogno della massima potenza per ripartire in volo“.

“Domani sarà una giornata completamente diversa, con vento forte, due regate, quindi cancelliamo tutto e ripartiamo daccapo, siamo ancora all’inizio di questa Prada Cup, ogni giorno si ricomincia da zero, vediamo un po’ cosa capita domani“.

Foto: Luna Rossa Press