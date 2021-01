Prada Cup, Ineos illegale! Luna Rossa fa ricorso e lo vince! Outhaul non a norma, ora cosa succede?

Luna Rossa torna in albergo con una sconfitta sul groppone all’esordio nella Prada Cup. Una battuta d’arresto difficile da digerire per l’equipaggio italiano, il quale ha ben figurato contro Ineos Uk nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) ma si è dovuto arrendere per 28 secondi. A risultare decisiva è stata la partenza, dove Ben Ainslie è stato più incisivo di James Spithill e Francesco Bruni, prendendo prontamente il lato destro del campo di regata e acquisendo un vantaggio fondamentale, risultato poi decisivo per il successo.

L’imbarcazione britannica ha così infilato una grandiosa doppietta in avvio della competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Dopo aver demolito American Magic, travolgendola con addirittura 1’20” di vantaggio, BRITAnnia ha regolato anche il sodalizio sponsorizzato da Prada e Pirelli. Ma attenzione perché Luna Rossa ha immediatamente notato qualcosa di non lecito sulla barca avversaria, completamente trasformata rispetto alle World Series pre-natalizie (dove aveva perso sei regate sulle sei disputate).

Come riportato dall’autorevole Live Sail Die, rilanciato anche dal quotidiano neozelandese NZ Herald, Luna Rossa ha presentato ricorso contro Ineos Uk. Il motivo è molto tecnico: l’outhaul (quello che in italiano siamo soliti chiamare tesabase, ovvero quella manovra corrente che collega la varea del boma alla bugna di scotta della randa) è stato fatto entrare con un buco nella carenatura principale su cui poggia la vela. Questo buco è però illegale! Non è assolutamente consentito dal regolamento.

La regolazione dell’outhaul aiuta infatti a controllare la forma della randa ed è limitata dalle regole del trofeo sportivo più antico al mondo. La protesta di Luna Rossa è stata accolta dalla giuria e l’outhaul di Ineos Uk è stato ritenuto illegale, ma non ci sono squalifiche per i britannici, i quali confermano la doppia vittoria odierna, senza incorrere in penalità. Attenzione, però: Ben Ainslie e compagni non potranno più impiegare questa soluzione nelle prossime regate e già a partire da domani, dovranno dunque trovare un’altra soluzione. Nella notte capiremo se saranno ugualmente performanti: affronteranno American Magic, subito dopo il confronto tra gli statunitensi e Luna Rossa.

Foto: Luna Rossa Press