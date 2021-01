Ineos Team UK conserva l’imbattibilità e conquista il terzo successo consecutivo su altrettante regate disputate ad Auckland nella Prada Cup 2021, Challenger Series della 36ma Coppa America di vela. L’equipaggio britannico comandato dallo skipper e timoniere Ben Ainslie si è imposto abbastanza nettamente con 4’59” di margine su American Magic nella notte italiana, confermandosi in vetta alla classifica del Round Robin a punteggio pieno con 2 punti di vantaggio su Luna Rossa Prada Pirelli (che ha però disputato un match in meno) e 3 sugli americani.

Il baronetto inglese vincitore di quattro medaglie d’oro olimpiche ha commentato così la vittoria odierna contro Patriot, ottenuta in condizioni di vento medio-leggero al termine di una prova molto dura: “È stata una regata abbastanza difficile. Devo fare i complimenti ai grinder: il loro lavoro quest’oggi è stato ancor più intenso rispetto al solito per provare a restare sui foil. In ogni manovra, se cadi dai foil, c’è il rischio di finire la gara. Tutti i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro, Giles Scott (tattico di Ineos, ndr) è stato fondamentale per trovare la brezza, anche se era leggera. Ci prendiamo questa vittoria. Oggi la chiave era quella di provare a trovare la pressione, ma tutti i team hanno fatto dei progressi nelle ultime tre settimane. È ancora presto però per capire le effettive prestazioni delle barche a confronto“. Domani Ineos Team UK sarà di nuovo in acqua alle ore 3.00 della notte italiana per affrontare Luna Rossa Prada Pirelli.

Foto: Press Luna Rossa