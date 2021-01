Prada Cup, Ineos ha pagato una multa. A quanto ammonta e cosa è successo

Ineos Uk dovrà pagare una multa di 5000 dollari (circa 4.140 euro) per avere commesso una violazione durante la prima giornata di regate della Prada Cup, la competizione che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup.

Nelle due regate contro American Magic e Luna Rossa (vinte entrambe con un vantaggio rispettivamente di 1’20” e 28”) il sodalizio britannico ha infatti adottato uno stratagemma. L’outhaul (quello che in italiano siamo soliti chiamare tesabase, ovvero quella manovra corrente che collega la varea del boma alla bugna di scotta della randa) era stato fatto entrare con un buco nella carenatura principale su cui poggia la vela.

Non si può fare. La giuria ha sanzionato Ineos con una multa di 5.000 dollari, ma ha confermato i risultati delle due regate perché quella modifica, sempre secondo i giudici, non sarebbe risultata decisiva per le due vittorie. La cifra dovrà essere versata entro il 25 gennaio e verrà devoluta in beneficenza all’associazione Sir Peter Blake Trust.

QUANTI SOLDI HA DOVUTO PAGARE INEOS? L’ENTITÀ DELLA MULTA

5000 dollari (circa 4.140 euro).

Foto: Luna Rossa Press