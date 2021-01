Archiviata ufficialmente la giornata inaugurale, è già arrivato il momento di proiettarci verso il day-2 della Prada Cup 2021. Le Challenger Series entrano sempre più nel vivo domani ad Auckland (in Nuova Zelanda) con altre due regate di Round Robin in cui saranno ancora protagonisti gli italiani di Luna Rossa Prada Pirelli, gli statunitensi di American Magic ed i britannici di Ineos UK. Questi ultimi si trovano attualmente al comando della graduatoria a punteggio pieno dopo due match disputati, mentre Luna Rossa e Patriot sono ferme a quota 0 dopo aver perso la rispettiva sfida d’esordio contro la barca timonata da Ben Ainslie.

Luna Rossa si appresta dunque a scendere nuovamente in acqua sabato 16 gennaio (ore 3 della notte in Italia) contro American Magic per la seconda regata del suo Round Robin di Prada Cup, che verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Rai Play e Sky Go. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta notturna integrale della manifestazione con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del percorso di Luna Rossa Prada Pirelli in Coppa America. Di seguito il programma completo della seconda giornata di gara della Prada Cup 2021:

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA PRADA CUP 2021

SABATO 16 GENNAIO:

03.00 Luna Rossa vs American Magic (diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno, live streaming su Rai Play e Sky Go)

A seguire Ineos Uk vs American Magic (diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno, live streaming su Rai Play e Sky Go)

Foto: Luna Rossa Press