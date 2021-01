Prada Cup, previsioni meteo 17 gennaio: vento intorno ai 20 nodi e possibile pioggia. Luna Rossa sfida Ineos

Proseguirà domani, domenica 17 gennaio, l’edizione 2021 della Prada Cup di vela, con le imbarcazioni che continueranno nel round robin che ha fatto scattare la lotta a tre per il posto da sfidante contro Team New Zealand per l’America’s Cup. Sul campo di regata gli equipaggi, al contrario di quanto accaduto oggi, troveranno vento molto sostenuto.

Secondo quanto riportato da “weather.com“, infatti, all’orario della partenza della sfida tra Luna Rossa ed Ineos UK, potrebbero esserci nuvole minacciose nel cielo, con possibilità di precipitazioni al 54%. La temperatura si aggirerà attorno ai 25°C, mentre il vento sarà sostenuto, stimato sui 37 km/h, ovvero sui 20 nodi.

Non cambieranno di molto le carte in tavola qualche ora più tardi, soprattutto all’ora in cui Luna Rossa sfiderà American Magic, con il cielo che resterà coperto, ma salirà la temperatura, che dovrebbe attestarsi attorno ai 27° C, e scenderà l’intensità del vento, stimato sui 33 km/h, ovvero 17 nodi, mentre l’umidità salirà al 70%.

Dopo il vento leggero trovato oggi, dunque, con il quale sin qui Luna Rossa si è trovata molto bene, quello di domani sarà un test importante per capire quali possano essere le prestazioni con vento forte. Probabilmente la sfida con American Magic sarà molto più complessa rispetto a quella odierna.

Foto: Luna Rossa Press