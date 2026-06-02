Max Sirena invita Jannik Sinner: a bordo di Luna Rossa in America’s Cup?

L’Italia in questo periodo storico ha diverse eccellenze a livello sportivo. Una su tutte, ovviamente, Jannik Sinner, nonostante lo sfortunato epilogo del suo Roland Garros. In MotoGP invece Marco Bezzecchi sta veleggiando in vetta alla classifica generale, senza dimenticare il doppio oro olimpico di Federica Brignone nello sci, le medaglie a pioggia di Federica Fontana e via via tanti altri. Al vertice dello sport mondiale tuttavia troviamo anche Luna Rossa, imbarcazione impegnata come tradizione nella America’s Cup di vela.

Proprio la barca più famosa d’Italia potrebbe scrivere una pagina di storia del nostro sport. Come ha spiegato Max Sirena, team director e skipper di Luna Rossa, ci sarebbe l’intenzione di unire due eccellenze italiane in un colpo solo. “Invitare Jannik Sinner a bordo? Un campione simile è sempre il benvenuto. C’è molto da imparare da una persona del genere, non solo dal punto di vista sportivo”. (Fonte: La Politica nel Pallone).

Parole che aprono uno scenario davvero interessante che, tuttavia, va spiegato nei dettagli. Ogni team che prende parte alla America’s Cup ha la possibilità di invitare un ospite a bordo (più o meno famoso che sia). Durante le regate, quindi, si può aggiungere un componente all’equipaggio. Un illustre invitato che, tuttavia, non deve e non può fare nulla, se non guardare in primissima persona la gara. Sarà il caso di Jannik Sinner su Luna Rossa, quindi? Max Sirena ha lanciato questa idea affascinante che, vedremo, se sarà realizzata nei prossimi mesi. Nel caso si tratterebbe davvero della unione di due leggende sportive italiane.

Oltre a questo, il numero 1 della imbarcazione che sta gareggiando in casa in quel di Napoli ha fatto il punto della situazione sul fronte sportivo: “È necessario vincere questa America’s Cup. Luna Rossa rappresenta l’Italia, rappresenta una nazione tecnologica, perché il 99% di quello che viene utilizzato in Luna Rossa è volutamente italiano. C’è tantissima tecnologia in Italia e magari a volte non se ne parla abbastanza. Noi italiani abbiamo bisogno di queste avventure, lo vediamo con il tennis italiano, con il motomondiale, con la Formula 1. Abbiamo bisogno di questi fenomeni, perché siamo ancora un popolo che si innamora e ha bisogno di innamorarsi. Abbiamo una responsabilità nei confronti degli italiani. L’evento che c’è stato a Cagliari è stato importante anche come segno di riconoscenza nei confronti della Sardegna. Siamo stati bravi a fare questo piccolo passo verso l’obiettivo importante che sarà il prossimo anno a Napoli”.

Il sogno di vincere l’edizione 2027 è realizzabile? “Prima di battere i neozelandesi dobbiamo battere tutti gli altri. Nella Coppa America il Defender è già in finale, quindi prima bisogna battere tutti gli sfidanti. Non sarà un cammino semplice, ma stiamo facendo tutto per avvicinarci a questo obiettivo. Napoli sarà il valore aggiunto della prossima America’s Cup. È una delle città più belle del mondo, con una storia antichissima e una cultura estremamente profonda”.