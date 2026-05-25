Max Sirena non si accontenta per Luna Rossa: “Vittoria agrodolce, volevamo due equipaggi in finale”

Max Sirena, AD di Luna Rossa, ha commentato le regate preliminari disputate nel fine settimana a Cagliari: le sue parole, diffuse tramite un comunicato stampa, lasciano trasparire un po’ d’amarezza per non essere riusciti a disputare un derby in finale tra le due imbarcazioni italiane.

L’analisi dell’ultima giornata di regate: “Quando hai la possibilità di avere due barche in finale, vuoi coglierla, no? Quindi è una vittoria un po’ agrodolce, perché avremmo potuto avere due barche in finale. Ma questo è lo sport, fa parte del gioco. Faremo un’analisi. Di sicuro abbiamo commesso alcuni errori, di sicuro abbiamo avuto qualche problema con il software tecnico e quello di regata, ma non è una scusa. Ma va bene. È bello. Ogni volta che si vince, bisogna godersi la vittoria, e tutto è una lezione per il futuro“.

La grande affluenza di pubblico nel fine settimana a Cagliari: “Stavo dicendo ad alcune persone mentre eravamo al molo che non potrò mai ringraziare abbastanza Cagliari, la Sardegna e tutti i fan per essere venuti qui questo fine settimana. Non ho mai visto così tanta folla per un evento velico e quindi sono super grato alla gente di Cagliari, agli organizzatori, alle autorità, alla gente del posto, ai volontari, a tutti loro. È fantastico. Penso che sia un ottimo inizio. È un buon inizio per questo nuovo ciclo“.