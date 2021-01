C’è euforia in casa Luna Rossa dopo la prima vittoria alla Prada Cup di vela che si sta disputando ad Auckland (Nuova Zelanda). Il team italiano, finanziato dal grande appassionato Patrizio Bertelli, ha destato ottime sensazioni con vento leggero, demolendo letteralmente American Magic, che non ha neppure concluso la regata, avendo accumulato un ritardo superiore ai 5 minuti.

Peraltro l’imbarcazione del Bel Paese è stata progettata per eccellere in tali condizioni; occorre sottolineare tuttavia che il range di performance è migliorato anche con brezza più sostenuta, come si è visto ieri nella regata molto combattuta contro i britannici di Ineos UK. La sensazione, dunque, è che Luna Rossa sia pronta a giocarsi sino in fondo la Prada Cup in qualsivoglia condizione.

Francesco Bruni, uno dei due timonieri del Prada Pirelli Challenge, ha analizzato il successo odierno: “Abbiamo fatto un grande lavoro, la barca ha mostrato sempre abbastanza “power” (testuale, ndr). Sono molto orgoglioso del team oggi. Siamo molto contenti, sappiamo che basta poco per vincere o perdere. Per l’equipaggio è sempre molto più difficile gestire la barca con vento leggero rispetto a quando è sostenuto. Mantenere la calma è la cosa più difficile, soprattutto per gli italiani. Ma è necessario farlo“.

Il 47enne nativo di Palermo ha ammesso che Luna Rossa ama le condizioni di brezza lieve: “Sì, posso dire che a noi piace il vento leggero. E’ una combinazione di fattori: dalla vele alla capacità di fare foil. Oggi però il vento era molto instabile ed abbiamo fatto un ottimo lavoro“.

IL VIDEO DELLA VITTORIA DI LUNA ROSSA

Foto: Luna Rossa Press