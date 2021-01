Si concluderà domani, 17 gennaio, il primo fine settimana dedicato alla Prada Cup. Le quattro regate disputate sin qui hanno regalato emozioni e colpi di scena. Luna Rossa è ancora in corsa per l’importantissima finale dalla quale verrà fuori l’equipaggio che sfiderà nell’America’s Cup il Defender Team New Zealand.

Domani il Challenger italiano scenderà in acqua per due volte, concludendo di fatto il secondo il round robin. Nella prima sfida, alle ore 3.00 italiane, le 15.00 in Nuova Zelanda, Luna Rossa sfiderà il Team Ineos Uk con l’intento di vendicare la sconfitta dell’esordio. A seguire Francesco Bruni e James Spithill guideranno l’equipaggio azzurro nel match contro American Magic.

Luna Rossa tornerà in acqua domani domenica 17 gennaio (ore 3 della notte in Italia). Le regate verranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Rai Play e Sky Go. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta notturna integrale della manifestazione con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del percorso di Luna Rossa Prada Pirelli in Coppa America.

PROGRAMMA TERZA GIORNATA PRADA CUP 2021

03.00 Luna Rossa vs Ineos Uk (diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno, live streaming su Rai Play e Sky Go)

A seguire American Magic vs Luna Rossa (diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno, live streaming su Rai Play e Sky Go)

Foto: Luna Rossa Press