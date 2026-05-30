America’s Cup, Andrea Abodi: “Luna Rossa è la nostra Nazionale, anche con i giovani ed al femminile”

Il ministro per lo sport ed i giovani, Andrea Abodi, ha commentato a Sky TG 24 quanto fatto da Luna Rossa nelle regate preliminari dell’America’s Cup di vela andate in scena nello scorso fine settimana a Cagliari, antipasto di quelle che si terranno a settembre a Napoli.

Abodi ha sottolineato i risultati ottenuti da entrambi gli equipaggi italiani: “Quello che è successo a Cagliari dimostra la competitività di Luna Rossa, anche con i giovani e al femminile, è la dimostrazione che il modello è vincente. Luna Rossa è la nostra Nazionale, mostra una maglia diversa, il campo di gioco è diverso, ma lo spirito che accenderà sarà quello della Nazionale“.

Le regate si sposteranno a Napoli, che poi sarà sede delle regate ufficiali dell’America’s Cup 2027, e la città è “impazzita per l’evento e quando succede si sente in tutto il mondo. Sport e Salute sta gestendo la parte intorno alla competizione sportiva, questa è una nuova formula di America’s Cup, che prima era molto incentrata sul defender, che è New Zealand. Noi speriamo di poter sostituire New Zealand“.